RASKIDAM VERIDBU, SKINI PRSTEN I TO JE TO! Luki pukao film, stavio definitivnu tačku na vezu sa Aneli: Ja sam danas najsrećniji čovek! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Meni je jasno u utorak dalo do znanja da ne zaslužujem to što mi je napravila - rekao je Luka.

- Ti si jedna pi*ka - rekao je Asmin.

- Je*em ti sve! Aneli može da tera svoju priču, skinula je prsten. Ova priča između mene i Aneli me ne zanima, neka radi šta hoće. Svojim postupcima ja pokazujem sve. Ja sam za nju šta god da treba - rekao je Luka.

- Ti si me pogledao. Ja sam rekla da mi nije normalno da ona sedi i da se smeška dok je on bio tamo, trebala je da dođe u pušionu kod njega. Normalna je reackija što se ne oseća ovako - rekla je Mina.

- Ja neću da budem tema ovoga, ona nek nastavi. Ja ne igram rijaliti. Ona je fejk osoba i raskidam veridbu. Skini prsten i to je to - rekao je Luka.

- Video je da ima devojku koja je kur*vela! Sa mnom je imala se*s i napila se, a ja je ujutru pitam kakav je bio, a ona kaže: "Kakav se*s?" - rekao je Asmin.

- Od sada gledam sebe i hoću ja da budem dobro. Ovo mi nije srećan odnos i ne ispunjava me. Bolje da je ušla i pljunula me, a ne da me ponižava i da mi se drugi smeju. Ja sam danas najsrećniji čovek na svetu, želim joj svu sreću u životu - rekao je Luka.

- Ona je nama svima dala pravo da pričamo. Ima ovde neki flert sa Anđelom. Luka je zaljubljen kao tetreb i boji se da ga ne ostavi - rekao je Ilija,

- Ja sam rekao da me Maja ne zanima u životu i javno se izvini Aneli. Par dana, ničega nema i ona ulazi - rekao je Luka.

- Znači da ona koristi da si ti fletovao sa Majom, da bi ona mogla sa drugim da flertuje? - pitala je Ivana.

- Ja sam ku*vetina - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

