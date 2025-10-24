Da nije Stanije, mi bi bili papci, zarađujemo svi na osnovu nje: Aneli raskrstila sa Asminom, on podivljao, pa razvezao jezik: Fukare, šta učite Noru, da priča da ide u Narod pita?! (VIDEO)

Muk u kući!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić ne dozvoljava Luki Vujoviću da je zagrli, te mu i govori da nije poželela da ga zagrli i prebacuje mu flert sa Majom Marinković.

- Samo da je dobro, kako kome. Kaže da nema priče preko nje, svaki dan me ubacuje u istu. Samo neka me vređa, ja nju ne vređam. Namerno sam ćutala kada je ušla, nisam htela da kažem reč dok nije Milan došao - rekla je Maja.

- Sutlijaš dosta - rekla je Aneli.

- Skači ovako na životne teme i kada je Sita monstrum u pitanju...Ona je prva počela da vređa, uzvratila sam minimalno kako znam, jer ja žrtvu od nje praviti neću. Kaže nema priče, a evo celu noć pričamo. Izgleda kao podivljali leopard - rekla je Maja.

- Ima kapacitet da Filipu Caru preti nožem, da mu para auto - rekla je Aneli.

- Je l' tvrdiš?! Ne znam zašto spominje neke persone koje su odavno kod mene završile. Mora da shvati da je to završena priča, mene ne može da isprovocira. Ona je ta koja juri moje bivše momke...Mora da bude visok, istetoviran, ćelav ili crn, nešto od te dve opcije, tamne oči, karakterno jak i da se ne loži na ološe. Da ga intresujem samo ja, da nije prostak, da ne vređa žene, da poštuje žene - rekla je Maja.

- Ona konstantno beži od istine, imali bi i dan-danas prijateljski odnos zbog Nore, ali pošto nije normalna, nikada nećemo imati odnos. Ona treba da ćuti, tada je pametnija - rekao je Asmin.

- Ja bih bila najsrećnija da je završeno, pa makar i ja bila najgora. Daj Bože da ja budem najgora, samo da dokaže istinu, da se ovo završi - rekla je Aneli.

- Demant! Ja ne moram ništa da dokazujem, ona sama dokazuje. Nju ne zanima da li ćemo Nora i ja imati kontakt, nego da li ćemo ona i ja imati kontakt i možda malo keša - rekao je Asmin.

- Znači da se uverila u sve čim priča da je bila obmanuta (Stanija) - rekla je Aneli.

- Ona nije znala za tebe, ko si ti bila tada da Stanija Dobrojević zna za Aneli Ahmić?! Da nije Stanije, ne bi bili ni ti, ni ja, ni Luka, mi uzimamo pare preko nje, a ona ništa. Svi mi zarađujemo na osnovu Stanije Dobrojević, mi smo bez nje bili obični papci...Šta učite vi Noru?! Šta uči tvoja mama Noru?! Da Nora priča na snimku: "Idem u Narod pita", to vi učite Noru, vi ste ološi i fu*are, sramotiš Noru već treću godinu. Ja sam došao zbog Site da joj je*em mater. Prodala je porodicu i naše dete da postane poznata, postala je poznata dr*lja. Tvoja mama je najveća budala na svetu, tvoja sestra je najveći monstrum, evo vam Nerio, s njima se bavite. Ko ste vi?! Ko je znao pre tri godine za vas?! Tvoja mama pi*ki u kišobran i snima tiktok. Niste imali kanalizaciju pre mene. Ti prodala Golfa i sredila kuću, mamu ti je*em lažljivu. Bio sam najbolji otac na svetu, ona i Nora idu u prodavnicu ne gledaju šta koliko košta, hoće da vadi si*e, evo idi vadi si*e. Ja joj iz Majamija šaljem 5.000 evra, traži mi još 6.000 evra, ja tražim dokaz da je za stan, da je poslala, imala bi i to. Samo sam hteo da budem majka i da ponosno mogu da kažem da je ovo majka mog deteta - rekao je Asmin.

Autor: Nikola Žugić