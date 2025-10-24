Ko ovu dramu režira?! Kačavenda progovorila o SVINGERAJIMA, Lukinoj mami Biljani i Sandri: Pisao si joj pre dve godine, a znao si da je njen muž u zatvoru (VIDEO)

Skandal!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Da li je istina da je neko pored tebe iz tvoje porodice terbao da uđe sa tobom?! Ciljam na nekoga iz porodice, pa polako - rekla je Kačavenda.

- Niko nikada, moja majka je pozvana par puta u rijaliti - rekao je Luka.

- Jeste, Biljana je vrlo ozbiljan rijaliti igrač. On je govorio Sandri da je čitav plan napravljen, kada se vratio, baš je pucao na Aneli. Kao što si govorio da lažem za glasovne poruke, ima ih još. Sandra mi je pokazala prepiske sa Fejsbuka da je on pisao njoj dve godine pre toga. On je Sandri pisao iz zatvora - rekla je Milena.

- Ja sam pričao da mi je poznata sa društvenih mreža - rekao je Luka.

- U istom zatvoru je bio Sandrin muž, nije demantovano slinavi, nemoj da lažeš. Znao si da je muž Sandre Obradović - rekla je Kačavenda.

- Telefon kada imaš unutra, ne možeš da koristiš kada hoćeš, Filip zna, čuli smo se jednom mesečno - rekao je Vujović.

- Milena, da li hoćeš da kažeš da Biljana hoće da uđe - pitala je voditeljka.

- Naravno, bila je priča da je trebalo mnogo njih da uđe, ima priča o svingerajima, o parovima koji trebaju da uđu - rekla je Kačavenda.

- Ti to aludiraš na mog tatu - rekao je Luka.

- Ja tvog tatu nisam ni pomenula...Zanimljivo je da skače kao oparen zec na instagram i podrške, a kada spomenem svingeraj, on odmah priča o tati - rekla je Kačavenda.

- U neke stvari jesam upućen...Ja sam čuo da je trebalo da se uđe. Stvarno sam čuo to za svingeraj za Baju - rekao je Dača.

- Aneli, da li si ti upoznata, ovo što Milena priča ili da li ti je palo napamet da je to bila poenta Biljani, to kaže Milena - pitala je voditeljka.

- Ne, nisam, prvi put sada to čujem iskreno...Ja sam te poruke totalno izignorisala u tom momentu, nisam htela zbog njega. Svaki dan sam pričala o njemu, bila sam uz njega, da dođe ta informacija do njega, ne bih to podnela. Sasvim smo se normalno čule, Sita nije htela ništa da joj kaže. Ona je mene zvala na telefon, ja sam se javila, pravila sam se luda, samo da ne bi došlo to do Luke ovde...Kada je to izašlo, ona je gasila profile, pravila nove profile, govorila je da se isključuje iz svega, pa se uključi - rekla je Aneli.

- Da li je ona imala koristi i profita od vaše podrške - pitala je voditeljka.

- Ja to ne znam - rekla je Aneli.

- Ne, ja koliko znam, govorili su mi da je bila uz nas - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić