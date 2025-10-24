Lukice, voli, ali ne gubi sebe! Šok: Maja jednim potezom otvorila oči Vujoviću, on došao sebi istog momenta (VIDEO)

Kakav preokret!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip gde Luka Vujović u suzama govori da ga Aneli Ahmić više ne zanima i da je zbog nje zanemario i porodicu svoju.

- Ostaću suzdržana. On i ja smo stavili tačku na naš odnos - rekla je Aneli.

- Ovde je tačka stavljena. Nismo se pronašli. Pokušao sam da je razumem 100 puta i prešao sam 1000 puta preko svega. Osam godina sam bio sam. POvređen sam bio od žene koju sam najviše voleo i dao sam joj priliku. U mom gradu smo živeli, 24 sata sam bio tu šta god da je trebalo. Nisam zaslužio sve ovo. Ona zna da li je ovo sa Majom sve strašno toliko - rekao je Luka.

- Luka je pao u očima svakoj ženi ovim ponašanjem. Aneli se trenutno stidi svog dečka. Ovo nije ništa strašno, on nije ništa doživeo. Njih dvoje se toliko gade jedno drugom, ovo je sve bilo na silu. Nadam se da će ljudi osuđivati što su iskoristili Noru. Aneli je prva poklekla glumi. Ona je napravila grešku kad je videla mene, Janjuša ili Anđela. On se stidi sebe jer je ispao budala - rekao je Asmin.

- Ja imam nešto čime bi Luka trebao da se vodi. Voli, ali ne gubi sebe! Ne možeš da budeš donji, to nema smisla onda. Lukice, voli, ali ne gubi sebe - rekla je Maja.

- Ja sam izgubio sebi drage osobe. Izgubio sam dva druga, strica, baku, žena me napustila. Ušao sam sa Aneli u vezu i ništa me drugo nije zanimalo. Išao sam preko svega jer se plašim gubitka. Ako osoba izgubi mene, onda smatram da sam budala, ako ne nastavim dalje. Sa ovim svim što sam rekao, izgubio sam sebe. Izgubio sam tri rođendana, dva poziva na krštenje. Ona meni nije branila... Nisam svestan svojih vrlina - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić