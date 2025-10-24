Nema kraja! Kačavenda i Dača kroz šapate prozborili o Janjušu, šta li joj je sada po sredi?! (VIDEO)

Šok!

Milena Kačavenda požalila se Mini Vrbaški i Dači Virijeviću, te im je tom prilikom ispričala detalje iz odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem, a koji je pod budnim okom javnosti već nekoliko nedelja.

Naime, nakon što je s Dačom porazgovarala i u kupatilu, gde je donela odluku da će Janjušu lupiti restrikcije u odnos, ona je krenula za Virijevićem koji je otišao do svog kreveta.

Oni su kod njegovog kreveta stajali nekoliko minuta i tom prilikom šaputali o istoj ovoj temi, a o čemu su pričali, kao i da li će Milena priznati emocije prema Janjušu i povući prvi korak, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić