AKTUELNO

Zadruga

Nema kraja! Kačavenda i Dača kroz šapate prozborili o Janjušu, šta li joj je sada po sredi?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milena Kačavenda požalila se Mini Vrbaški i Dači Virijeviću, te im je tom prilikom ispričala detalje iz odnosa sa Markom Janjuševićem Janjušem, a koji je pod budnim okom javnosti već nekoliko nedelja.

pročitajte još

Muljanje par ekselans! Dača posavetovao Kačavendu da uvede Janjušu restrikcije u odnos, ona priznala: Ljubomoriše mi na Anđela! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, nakon što je s Dačom porazgovarala i u kupatilu, gde je donela odluku da će Janjušu lupiti restrikcije u odnos, ona je krenula za Virijevićem koji je otišao do svog kreveta.

pročitajte još

Drugačiji nam je odnos, ja ga pomazim, on... Kačavenda otvorila dušu Mini i Dači o druženju s Janjušem, evo šta primećuje (VIDEO)

Oni su kod njegovog kreveta stajali nekoliko minuta i tom prilikom šaputali o istoj ovoj temi, a o čemu su pričali, kao i da li će Milena priznati emocije prema Janjušu i povući prvi korak, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Hoće da ukrade sina i stavi ga u gepek: Asmin opleo po Luki i njegovoj porodici, Terza se umešao: Plače jer je ispao PAPAK (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nezaustavljivi! Dača i Miljana nastavljaju s ratom, uvrede sevaju po dvorištu (VIDEO)

Zadruga

ZNAM ŠTA RADI: Dača uveren da je detektovao tajni plan Luke Vujovića! (VIDEO)

Zadruga

ON NEMA ŠTA DA JEDE: Asmin otkrio kroz kakav PAKAO je prolazio Nerio zbog Sitinog zanemarivanja! Ovi detalji lede krv u žilama! (VIDEO)

Domaći

Milena Kačavenda otvorila srce posle tri godine: Javno izjavila ljubav Janjušu, on uzvratio istom merom! (VIDEO)

Zadruga

KO JE ATMIR ALBA?! Sofija se upetljala u sopstvene LAŽI, evo šta je zapravo po sredi (VIDEO)

Zadruga

'NEMA EMPATIJU, OSTAVIO JE SVOJU DECU!' Đedović nazvao Asmina LICEMERNIM KLOŠAROM, pa dao sud o Uroševoj pljuvačini po Aneli i Janjušu! (VIDEO)