NOĆ ŠOKANTNIH DEŠAVANJA: Luka rešio da RASKINE veridbu sa Aneli, Asmin ušao sa njim u brutalan verbalni okršaj, a Kačavenda se poverila cimerima o svom odnosu sa Janjušem!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Voditeljka Ivana Šopić suočila je učesnike Elite sa onim što su pokušavali da sakriju tokom protekle sedmine. Ono što je sasvm sigurno, posle ove noći, ništa neće ostati isto.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi video snimak učesnicima Elite, na kom je prikazano kako Asmin Durdžić savetuje Luku Vujovića da ostane hladan i da Aneli Ahmić hoće da ga napravi psihopatom kao i, kako kaže, njega i Janjuša.

- Namerno, zna šta Asmin radi ovde, branio je moje stavove i stavove moje porodice, Asmin ga loži kao majmuna, on ništa ne odgovara. Nemam šta da kažem,

- Ovo je bilo kada me je ponizila i kada me je rekla da će samo s Mićom da priča. Ja sam s čovekom pričao u pabu pet puta otkako sam ušao. Nikada Asminu nisam odgovorio - rekao je Luka.

- Vidim ja gde ovo sve vodi, njih trojica će biti bff, a ja najveći monstrum - rekla je Aneli.

- Jasno je za 48 sati ko kome odgovara i ko koga napada. Trebao sam da ga vređam i da batalim šta je Aneli rekla - rekao je Vujović.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Ja sam uvek na strani pravde! U tom momentu je Aneli ponizila Luku nako svega što je on uradio za nju. Trebala je prvo njega da zagrli jer je imao osmeh i izleteo je napoljue. Ona je odličan glumac i trebala je da ga zaštiti od nas. Ona će sa mnom pričati devet meseci kad ja budem hteo i kad ja poželim. Onaj ko priča istinu stoji ispred tebe i gleda te u oči, a ona beži od istine - rekao je Asmin.

- On ide za mnom i hoće da priča. Kad ja budem spremna i kad vidim da je ozbiljan, a ne da glumi mangupa - rekla je Aneli.

- Govori sve o tebi kakav si bio muž - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Luka Vujović govori kako bi voleo da raskine sa Aneli Ahmić.

- Ovo što gledam mi se ne sviđa. Vidim da je jako iskren, pa i ovaj zagrljaj. Nisam ni ja znala da su ovako bliski - rekla je Aneli.

- Ona je došla ispod trema i svašta mi je rekla, a ja sam samo otišao. Istina je da trebam da je razumem. Grofica i Sita ako imaju nešto da kažu protiv mene nek se oglase i nek kažu - rekao je Luka.

- Sanja nemoj ništa da izbacuješ, ja samo malo pecnem. Njemu je bitna podrška, stvari i spominje plavokosu koja ga je giftala - rekla je Aneli.

Luka Vujović seo je u radio sa Viktorom Gagićem i Miladinom Srdanovim, te je tako započeo razgovor o Aneli Ahmić i nejnom ponašanju.

- Ti meni govoriš da je voliš, da je sve super i da se niste razdvojili, sada kada je ušla, totalno drugačiju sliku imam. Trebala je da ostavi, da te poljubi - rekao je Miladin.

- Zamisli da ona meni zamera što nisam konstatovao Asmina, a da sam odgovorio, ona bi rekla da je meni samo to bitno. Ja sebe smatram u odnosu mom prema Aneli hiljadu stepenika iznad i Janjuša i Asmina - rekao je Luka.

- Ja ovo što sada vidim jeste da ona nema poštovanja prema tebi, ne poštuje te - rekao je Viktor.

Voditeljka Ivana Šopić podigla je Filipa Đukića, kako bi dao svoj sud na odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gledam sada Luku kao da gledam sebe, kao i ja, bez stava i ičega. Ne mogu da krivim Aneli, krivim samo njega. Ako muškarac ne može da iznese, svaka žena će probati da izmanipuliše i da okrene na njenu stranu. Nemoguće mi je da čovek bez emocija dozvoljava sebi neke stvari. Jeste, pogazio je sebe! Mislim da je odloženo neodloživo - rekao je Đukić.

- Da li misliš da ga Aneli voli - pitao je voditelj.

- Voli ga, ali manje nego on nju, mislim to je ono što ja vidim - rekao je Đukić.

Luka Vujović izašao je iz kuće, te je tom prilikom porazgovarao sa Minom Vrbaški o Anelinoj reakciji na njen ljubavni klip sa Janjušem.

- Je*ao je klip, što nije došla kada sam sam - rekao je Luka.

- To je za mene normalno, što nije otišla, nego je ostala da gleda...Ja mislim da si ti što si bio u zatvoru osam godina, tebi je mozak ispran i ti si se izgubio - rekla je Mina.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je ljubavni klip Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

Kada je prikazan emotivni ljubavni klip, Aneli je bila vidno potresena - oči su joj se punile suzama, a više puta je okretala glavu kako bi izbegla da gleda bolne uspomene.

S druge strane, Janjuš je u početku klip gledao kroz tamne naočare, ali ih je ubrzo skinuo i nasmejao se. Ipak, kako su se nizali prizori, neki trenuci su ga očigledno pogodili dublje nego što je pokazivao, pa je tiho napustio Belu kuću i otišao napolje da zapali cigaretu i dođe sebi.

Njihova priča puna je uspona, padova i neizgovorenih emocija koje su ostavile trag na oboma. Iako je Aneli danas verena za Luku Vujovića, jasno je da emocije prema Janjušu nisu potpuno nestale. On je za vreme ovog klipa odmah pobegao u pušionu. Gledaoci su svedočili trenucima sreće, ali i bolnim svađama koje su lomile i njih i publiku. Emotivni naboj koji se ponovo probudio ovom prilikom, pokazao je da prošlost nije sasvim zakopana.

Voditeljka Ivana Šopić nakon ljubavnog klipa dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Pa rekao sam kako je to bilo što se moje strane tiče, ja kada sam sa nekim i kada osetim prema nekom nešto, takav sam. Poremetile su me neke stvari, taj neki moj najgori period u životu, to me je poljuljalo. Kada si sa nekim, ti ga u tom trenutku najviše voliš, jesam je voleo, ne mogu da kažem da je nisam voleo. Tu nema sada jesi ili nisi, tako je - rekao je Janjuš.

- Je l' kada sam legneš ili sediš, da li pomisliš da ti je žao što niste uspeli - pitala je voditeljka.

- Ti kada si sa nekim planiraš lepe stvari, tada je sve tako išlo. Prošlo je dosta vremena od tada, ja sam imao druge odnose, ona je bila s drugim ljudima i posle toliko vremena se nađemo opet u "Eliti" - rekao je Janjuš.

Luka Vujović je nakon ljubavnog klipa Aneli i Janjuša odmah otišao u pab, te je tako obavio razgovor s Lepim Mićom.

- Vas oni zavade za pet sekundi. Ušao ovde kao njen verenik, ona tamo, sve super. Za mesec dana njih dvojica tebe brane - rekao je Mića.

- Rekao sam da me boli ku*ac - rekao je Luka.

- Ne, tebi kada odgovara to je to. Koja god veza se nije završila kako treba, kada se veza prekine, neko prestane da voli, ja to tako gledam. Ja znam odlično šta je ona govorila njemu, šta je on njoj i šta je ona govorila za njegovu ženu. Vređali su se, voleli su se, sada se mnogi pitaju kako je mogla da uđe u vezu sa njim posle bola s Asminom, ali je ona tražila spas i neku zaštitu. Ja govorim moje mišljenje, ta veza nema nikakvu težinu. Pre toga on je imao najveću vezu sa Majom i govorio je da je ona žena njegovog života - rekao je Mića.

Luka Vujović došao je do izolacije, gde je ispred sedeo Nerio Ružanji, te je s njim prokomentarisao Aneli Ahmić.

- Ja bih na tvom mestu poludeo. Ne zbog ovoga, nego zbog odnosa Aneli prema tebi - rekao je Nerio.

- Sada smo baš pričali, kada je ulazila, svi smo u šoku ostali - rekla je Anastasija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Ja neću da budem tema ovoga, ona nek nastavi. Ja ne igram rijaliti. Ona je fejk osoba i raskidam veridbu. Skini prsten i to je to - rekao je Luka.

- Video je da ima devojku koja je kur*vela! Sa mnom je imala se*s i napila se, a ja je ujutru pitam kakav je bio, a ona kaže: "Kakav se*s?" - rekao je Asmin.

- Od sada gledam sebe i hoću ja da budem dobro. Ovo mi nije srećan odnos i ne ispunjava me. Bolje da je ušla i pljunula me, a ne da me ponižava i da mi se drugi smeju. Ja sam danas najsrećniji čovek na svetu, želim joj svu sreću u životu - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić nudi Asminu Norinu flašicu, pa mu je ne da.

- Ona se stalno meni prva obraća. Meni Luka psuje sve, tu je i Nora, videćete, pričamo posle...Provocira me sa flašicom od Nore, mislio sam da mi je stvarno donela. Od Elite 7 sam do danas bio tata monstrum, a danas je priznala da ne dozvoljava da viđam Noru, tako da sam bio u pravu kada kažem da je to bio dogovor njih tri - rekao je Asmin.

- Je l' tebe najviše uvredilo od Asmina što ti je rekao?! Ili zbog Luke - pitala je voditeljka, dok je Aneli plakala.

- Njoj je bitnija Biljana, nego dete - rekao je Asmin.

- Sigurno ne aludiram na dete, Bebicu sam vređao, jesam. Vređaš mi ti sve, navodiš imena - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Aneli Ahmić ne dozvoljava Luki Vujoviću da je zagrli, te mu i govori da nije poželela da ga zagrli i prebacuje mu flert sa Majom Marinković.

- Samo da je dobro, kako kome. Kaže da nema priče preko nje, svaki dan me ubacuje u istu. Samo neka me vređa, ja nju ne vređam. Namerno sam ćutala kada je ušla, nisam htela da kažem reč dok nije Milan došao - rekla je Maja.

- Sutlijaš dosta - rekla je Aneli.

- Skači ovako na životne teme i kada je Sita monstrum u pitanju...Ona je prva počela da vređa, uzvratila sam minimalno kako znam, jer ja žrtvu od nje praviti neću. Kaže nema priče, a evo celu noć pričamo. Izgleda kao podivljali leopard - rekla je Maja.

- Ima kapacitet da Filipu Caru preti nožem, da mu para auto - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak u kom je prikazana svađa Luke Vujovića i Aneli Ahmić ispod trema kada se ona uselila na imanje u "Elitu 9".

- Luka, zanima me to vezano za telefon i Biljanu, da li si tražio tvojoj mami, na bilo koji način, da uzme telefon od Aneli - pitala je voditeljka.

- Ne, nisam se obraćao na kameru. Išao sam tri puta da potpišem papire za automobil, aplikacija je na telefonu, to su znala dva prijatelja, stariji su ljudi u pitanju, koji su preuzeli auto...Biljana je to iskoristila ili ako već nisu njih dvojica kontaktirali sa Aneli, ja ne znam šta će se desiti sa tim. Ako je Biljana u glavi, iz tih poziva mislila da Luka traži telefon, to je takva glupost. Znači, ja Biljani nikada nisam rekao za telefon - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Da li je istina da je neko pored tebe iz tvoje porodice terbao da uđe sa tobom?! Ciljam na nekoga iz porodice, pa polako - rekla je Kačavenda.

- Niko nikada, moja majka je pozvana par puta u rijaliti - rekao je Luka.

- Jeste, Biljana je vrlo ozbiljan rijaliti igrač. On je govorio Sandri da je čitav plan napravljen, kada se vratio, baš je pucao na Aneli. Kao što si govorio da lažem za glasovne poruke, ima ih još. Sandra mi je pokazala prepiske sa Fejsbuka da je on pisao njoj dve godine pre toga. On je Sandri pisao iz zatvora - rekla je Milena.

- Ja sam pričao da mi je poznata sa društvenih mreža - rekao je Luka.

Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće kako bi sa njim porazgovarala o Asminu Durdžiću i Luki Vujoviću.

- Jasno je kao dan da je Mina ljubomorna na nju zbog Asmina - rekao je Mića.

- Oni su svi uvezani - rekao je Ilija.

- Što se tiče Luke, zajedno su krivi i to me ne zanima - rekao je Mića.

Milena Kačavenda sedela je na garnituri, tačnije na kauču sa Minom Vrbaški i Dačom Virijevićem, te je započela razgovor s njima o Marku Janjuševiću Janjušu.

- Mi smo provodili tada vreme zajedno, kada se vratio to, niko kada poludi nije smeo da mu priđe, samo ja. Sada je drugačije jer mi više vremena provodimo zajedno. To je bez ikakvog razgovora i dogovora, niti se primiče neko, niti se naslanja. Ja mogu da se distanciram, to bi tek onda bilo - rekla je Kačavenda.

- Poenta je da mi neke stvari ne treba da radimo zbog nas. Ja sam danas pogrešio što sam joj rekao da je mahaluša, ona to traži - rekao je Dača.

- Meni je večeras rekla da sam ku*va stara, da me sinovi gledaju, Janjušu je pet puta rekla: "Smiri ovu tvoju kur*vu"...Ja ga pomazim po ruci, nije mu bilo dobro, on mi kaže: "Šta si se opustila?", do juče smo se grlili i sve. S obzirom da sam 30 godina bila u jednom odnosu, ja se ne razumem u te odnose i frajere - rekla je Kačavenda

Milenu Kačavendu začudilo je Dačino intresovanje za njenim odnosom sa Janjušem, te su tako porazgovarali u kupatilu.

- On meni opet kroz neki razgovor kaže: "Misliš li da mi je prijatno što grliš Anđela", pa isto je bila neka situacija, ja mu kažem: "Šta ljubomorišeš na Anđela", on mi kaže da se zaj*bava - rekla je Milena.

- Zato uskratiš neke sitnice i on će da pokaže reakciju. Iako je sprdnja, ne može uvek da bude sprdnja - rekao je Dača.

- Šta treba, da grlim Anđela češće? - pitala je Kačavenda.

- Ne. Ima li neka rutina u vašem druženju?! Hajde jednom nemoj da ga pitaš za limunadu - rekao je Dača.

U toku emisije "Gledanje snimaka", došlo je do raskida veridbe Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Naime, oni su ove nedelje u Izolaciji jer su izabrani kao portčci od strane ovonedeljnog vođe, Marka Janjuševića Janjuša, te su spavali sa spojenim krevetima, ali su se udaljili jedno od drugog. Kako je situacija između njih večeras krenula naopako, svi su očekivali razdvajanje kreveta, što se večeras nije desilo.

Da li ovo znači da ipak nije došlo do trajnog pucanja veridbe i da će svojoj ljubavi dati još jednu šansu - ostaje nam da ispratimo.

Autor: S.Z.