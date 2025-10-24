AKTUELNO

Domaći

MOJA LJUBAV I MOJA KUMA: Hana se oglasila i svima stavila do znanja da podržava novi dogovor Maje i Neria! Evo o čemu je reč! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Stavila sve karte na sto!

Nakon što je Aneli Ahmić ušla u ''Elitu 9'', on nije pao pod njen uticaj i navođenje da povuče sve izrečeno na račun Site Ahmić, te je istakao da će sam donositi zaključke i voditi se isključivo sopstvenim mišljenjem. U međuvremenu, njegovo prijateljstvo sa Majom Marinković dodatno je ojačalo, te su jedno drugom velika podrška i iskreni prijatelji, koji neretko savetuju jedno drugo.

Foto: TV Pink Printscreen

Neriova verenica, Hana, oglasila se na svom Instagram nalogu, te je svima stavila do znanja da podržava njihovo drugarstvo, a tom prilikom je Maju nazvala kumom.

Maja i Nerio su se dogovorili da zajedno naspume na Elitoviziji u izvedbi neke od Desingericinih numera.

Foto: Instagram.com

- Moja kuma i moja ljubav - napisala je Hana.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Takmičari

#ZADRUGA ELITA

#učesnici

POVEZANE VESTI

Domaći

EKSKLUZIVNO: Asminova tetka Nazifa se prvi put oglasila, evo šta je imala da kaže o njegovom odrastanju, porodici i odnosu sa Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Slobodnijeg duha: Branka Knežević priznala Miljani da ima eksplicitne fotografije! Evo o čemu je reč! (VIDEO)

Domaći

KAD JE REČ O VENČANJU... Aneli otkrila da li će se uskoro zavetovati Luki na večnu ljubav, pa progovorila o kakvoj svadbi mašta! (VIDEO)

Zadruga

ZAKOPALE RATNE SEKIRE! Anita ostavila sukob sa Majom daleko IZA SEBE, pa se obratila Anđelu i stavila mu do znanja koliko joj znači: NIKADA SE NEKO...

Domaći

SITA JOJ PRETILA ZBOG JANJUŠA?! Drugarica verenice Neria Ružanjija otkrila sve o sukobu sa Sitom, pa istakla: NJIHOVU PORODICU NIKO NE VOLI U DUBROV

Zadruga

STAVILA SVE KARTE NA STO: Miljana Kulić progovorila o svojim pogrešnim ljubavnim izborima, otkrila Asminu da je okrenula novo poglavlje u životu! (VID