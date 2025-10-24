MOJA LJUBAV I MOJA KUMA: Hana se oglasila i svima stavila do znanja da podržava novi dogovor Maje i Neria! Evo o čemu je reč! (FOTO)

Stavila sve karte na sto!

Nakon što je Aneli Ahmić ušla u ''Elitu 9'', on nije pao pod njen uticaj i navođenje da povuče sve izrečeno na račun Site Ahmić, te je istakao da će sam donositi zaključke i voditi se isključivo sopstvenim mišljenjem. U međuvremenu, njegovo prijateljstvo sa Majom Marinković dodatno je ojačalo, te su jedno drugom velika podrška i iskreni prijatelji, koji neretko savetuju jedno drugo.

Neriova verenica, Hana, oglasila se na svom Instagram nalogu, te je svima stavila do znanja da podržava njihovo drugarstvo, a tom prilikom je Maju nazvala kumom.

Maja i Nerio su se dogovorili da zajedno naspume na Elitoviziji u izvedbi neke od Desingericinih numera.

- Moja kuma i moja ljubav - napisala je Hana.

Autor: S.Z.