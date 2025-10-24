DOKAZ CRNO NA BELO: Mustafa Durdžić demantovao Sitine navode da su odnosi unutar njegove porodice NARUŠENI! Ove prepiske dokazuju da je sve idilično! (FOTO)

Jasno kao dan!

Mustafa Durdćić oglasio se na svom zvaničnom nalologu na društvenoj mreži ''Facebook'', te se javno podelio prepiske sa svojim bratom, nakon optužbi Site Ahmić da je njihov odnos narušen.

Naime u prepiskama se jasno vidi da je komunikacija dva brata veoma bliska i srdačna, te da i da veoma hvali Mustafino gostoprimstvo i ugođaj u svom porodičnom domu.

Ovim Sitine brojne tvrde o narušenim odnodima unutar porodice Durdžić padaju u vodu, a Mustafa nije propustio priliku da se uz dokaze, njoj ponovo obrati.

- Sita, vidiš kako moj brat i ja pišemo i nema veze sa onim tvojim objavama. Veštice, gataro, sve šta se sad objavljuje, ja znam pre mesec dana. Provaljena si na svim poljima i sad očekujem tvoje potonuće na dnu okeana.

