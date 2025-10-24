OVO GA JE ZAPREPASTILO: Luka se požalio Mikiju na Anelin postupak koji ga je izbacio iz TAKTA! (VIDEO)

Šokiran!
Luka Vujović razgovarao je sa Neriom Ružanjijem i Mikijem Dudićem o ponašanju Aneli Ahmić.
On se požalio da mu je Aneli skinula pločicu na lančiću sa njenim likom, koju je on prošle godine dobio od porodice.
- Kako može da mi uzme lančić da mi dira? Ona mi nije kupila to. Skinula je pločicu - rekao je Luka.
- To je ženska sujeta - kazao je Miki.
- Mislim da je noćas i plakala - rekao je Luka.
- Polako, nemojte da srljate. Nemojte trčati pred rudu - rekao je Luka.
Autor: S.Z.