OVO GA JE ZAPREPASTILO: Luka se požalio Mikiju na Anelin postupak koji ga je izbacio iz TAKTA! (VIDEO)

Šokiran!

Luka Vujović razgovarao je sa Neriom Ružanjijem i Mikijem Dudićem o ponašanju Aneli Ahmić.

On se požalio da mu je Aneli skinula pločicu na lančiću sa njenim likom, koju je on prošle godine dobio od porodice.

- Kako može da mi uzme lančić da mi dira? Ona mi nije kupila to. Skinula je pločicu - rekao je Luka.

- To je ženska sujeta - kazao je Miki.

- Mislim da je noćas i plakala - rekao je Luka.

- Polako, nemojte da srljate. Nemojte trčati pred rudu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.