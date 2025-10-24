AKTUELNO

Domaći

PREKIPELO MU: Luka otkrio da su mu Anelina prebacivanja došla glave, Miki i Nerio mu pružili maksimalnu podršku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Stiglo ga sve!

Luka Vujović otkrio je cimerima da je zamerio Aneli Ahmić na ponašanju koje je juče pokazala, kada je reč o Marku Janjuševiću Janjušu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš je nju stalno ponižavao, a ona umesto juče da je rekla nešto, da mu je odbrusila, ona je samo ćutala, ne mogu da verujem - rekao je Luka.

- Ti i da si fletovao sa Majom, niko ne može da ti ospori koliko si Aneli branio - kazao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ljudi, a ja kad sam čuo za Asmina i Janjuša da se čula? Šta ja da kažem? Nije ni meni lako. Ona mene omalovažava, neće pored mene da sedi. Govorila mi je danima da je ostavim, stalno mi nešto loše dobacuje - rekao je Luka.

- Ja sam čuo, sedeo sam pored vas - kazao je Nerio.

- Da, kao da samo traži razlog da te ostavi - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

