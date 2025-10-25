SLAVIMO, OTVORILI SMO ŠAMPANJAC: Otac Luke Vujovića se oglasio za Pink.rs nakon raskida verdbe! Potkačio Biljanu, pa osuo rafal po Ahmićkama! NE MOGU DA UZMU NI NAŠ TOALET PAPIR

Bajo ne krije oduševljenje što je Luka stavio tačku na odnos sa Aneli, ali ipak veruje da je njegova sreća kratkog daha, te da će se ubrzo stvari vratiti na staro

Sinoć je kao bomba odjeknula vest da je Luka Vujović raskinuo veridbu sa Aneli Ahmić, a mi smo odmah stupili u kontakt sa Nikolom Vujovićem Bajom, Lukinom ocem koji od samog starta nije podržavao njegovu vezu sa Ahmićevom.

- Kako da reagujem? Moja supruga Snežana i ja smo otvirili šampanjac, pijemo i veselimo se, kako drugačije -započeo je Bajo i nastavio:

- Ja uporno to pričam, Luka nije moje dete otkad je sa Aneli. On se zaigrao, poslušao majku i ostavio Sandru, mislio je da će da uzme fanove i pare, ali se zaigrao. Ni Biljana ne može da kaže da joj je Luka preči nego meni. Sad je Biljana videla šta su napravili i sad bi javno da kaže. Treba da izađe i udari na Situ i Aneli, tako prava majka treba da uradio. On se jadan sam bori, govori da je ostavio majku i oca, meni nije lako to da gledam. Ja sam jedini ostao dosledan jer sam podržavao Sandru. Podržavao sam je jer sam video u njoj spas njegov, bio sam u pravu, da je ona bila uz njega do kraja... Posle su oni svašta uradili da bi igrali rijaliti -rekao je Bajo.

- Ahmići se nadaju nasledstvu, a ne znaju da ja znam ko su oni. Ne mogu ni naš toalet papir da uzmu. Ja mislim da je on pojeo neku čorbicu sigurno, bila je Sitina prepiska, to je strašno, jednao moje dete -dodao je Bajo.

Autor: M. V.