EVROPSKA UNIJA TE GONI ZA... Hanina tetka raskrinkala Situ, iznela informacije koje niko nije znao, pa joj zapretila: MOJA KUĆA JE POD KAMERAMA, UNIŠTIĆU TE!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock, Intagram.com, Pixabay.com ||

Hanina tetka oplela po Siti, sve isplivalo

Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjija, sina Site Ahmić koji trenutno boravi u "Eliti 9" objavila je glasovne poruke svoje tetke koje je ranije poslala Siti na svom Instagram profilu.

Hanina tetka u glasovnim porukama najstrašnije snformacije iznosi o Siti, te joj jasno stavlja do znanja da poseduje dokazni materijal kojim može da joj okrene život naglavačke.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Privatna arhiva

- Nemoj zaboraviti da je moja kuća pod nadzornim kamerama i da ću sve uraditi da te uništim. Još jednom mi dirneš dete, nemoj zaboraviš šta u familiji imaš. Narkomnko, ološu. Ne znam kojom rečenicom da te uvredim, jer si dno dna -započinje Hanina tetka i nastavlja:

- Ovo što si juče izgovorila, ide na sud. Evropska unija te goni za 150 krivičnih dela. Upravo si dobila od mene još par. Pravi se divna majčica. Tvoja deca propadaju, moja se dižu. Dok goviriš da su moja deca silovana, tvoja su zaključana. Ja sam završila fakultert, a ti si čistila da bi dobila diplomu osnovne škole. Malo si se za*ebala ako misliš da ja ne znam o tebi ništa. Udarila si mi na decu ja na tvoju neću. Ti si neodgojena žena, koja je čitav život samo širila pi*ku -rekla je Hanina tetka.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M. V.

