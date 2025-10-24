AKTUELNO

Domaći

PONELA SI JANJUŠEV LANČIĆ?! Luka ostao zatečen saznanjem da je Aneli sa sobom ponela uspomene od bivšeg, pa rešio da progovori: ŽELIŠ LI DA... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su mogli da čuju kako Maja Marinković govori da je mogla da rasturi odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića da je to htela.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene ovo ne zanima kao priča više. Maji je sve deo igre, ja to znam. Nemam šta da komentarišem. Luka i ja više nismo zajedno i to je to - rekla je Aneli.

- Aneli, ti si Matoroj rekla da ne bi Janjuševe uspomene bacila da to Luka nije uradio - rekao je voditelj.

- Nikada ne bih bacila uspomene. Ni Janjuševu, ni Lukinu, to je tako. Sve mi je ovde, da demantujem svakog ko je rekao da sam ja pobacala. Ponela sam ceo nakit - rekla je Aneli.

- Ponela si lančić i prsten od Janjuša? Tako si ušla? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, sve sam ponela, ne Janjuševo, nego moje. Sve je kod mene, kako od Luke, tako i Janjuša. Janjuš je moje slike pobacao u jezero, a Luka mi je slomio sliku, to je istina. Ja uspomene ne bacam. Nisam ja rekla Luki da baci, on je foru bacio i to je to - rekla je Aneli.

- Nisam znao da je ponela Janjušev lančić - rekao je Luka.

- Bila je ta fioka u Sarajevu, gde su bile neke razglednice, Luka je to spakovao u auto i oni su pered puta stali, ona nije znala da je Luka to poneo. On je tada rekao da će to da pobaca - rekla je Matora.

- Aneli, sram da te bude. Želiš li ja da progovorim? Da progovorim što sam bacio telefon, što sam izašao iz stana i želeo da izađem iz stana i što sam naše slike obrisao?! Sram treba da te bude - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neću više da ćutim: Aneli poručila adminki da zna šta da radi, Luka podivljao! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da veruje! Luka ostao šokiran saznanjem da je Alibaba ostavio Staniji 20.000 evra pre ulaska, Bora nahvalio Asmina (VIDEO)

Zadruga

Aneli će poludeti kad ovo čuje: Maja uverena da se Luka smorio jer je potrčko sa Ahmićevom! (VIDEO)

Zadruga

Jelena Ilić ponela krunu ponosno: Marinkovićka šampionka u drskosti, učesnici opleli po njoj (VIDEO)

Domaći

Uzeo si moj i Janjušev otpad: Brutalno nadmetanje Luke i Alibabe, pljušte nikad žešće provokacije! (VIDEO)

Domaći

Doživeo totalno pomračenje: Luka saznao kako je Biljana blatila Aneli, pa od nemoći počeo da urla i blati Đedovića! (VIDEO)