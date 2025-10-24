PONELA SI JANJUŠEV LANČIĆ?! Luka ostao zatečen saznanjem da je Aneli sa sobom ponela uspomene od bivšeg, pa rešio da progovori: ŽELIŠ LI DA... (VIDEO)

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su mogli da čuju kako Maja Marinković govori da je mogla da rasturi odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića da je to htela.

- Mene ovo ne zanima kao priča više. Maji je sve deo igre, ja to znam. Nemam šta da komentarišem. Luka i ja više nismo zajedno i to je to - rekla je Aneli.

- Aneli, ti si Matoroj rekla da ne bi Janjuševe uspomene bacila da to Luka nije uradio - rekao je voditelj.

- Nikada ne bih bacila uspomene. Ni Janjuševu, ni Lukinu, to je tako. Sve mi je ovde, da demantujem svakog ko je rekao da sam ja pobacala. Ponela sam ceo nakit - rekla je Aneli.

- Ponela si lančić i prsten od Janjuša? Tako si ušla? - upitao je Luka.

- Da, sve sam ponela, ne Janjuševo, nego moje. Sve je kod mene, kako od Luke, tako i Janjuša. Janjuš je moje slike pobacao u jezero, a Luka mi je slomio sliku, to je istina. Ja uspomene ne bacam. Nisam ja rekla Luki da baci, on je foru bacio i to je to - rekla je Aneli.

- Nisam znao da je ponela Janjušev lančić - rekao je Luka.

- Bila je ta fioka u Sarajevu, gde su bile neke razglednice, Luka je to spakovao u auto i oni su pered puta stali, ona nije znala da je Luka to poneo. On je tada rekao da će to da pobaca - rekla je Matora.

- Aneli, sram da te bude. Želiš li ja da progovorim? Da progovorim što sam bacio telefon, što sam izašao iz stana i želeo da izađem iz stana i što sam naše slike obrisao?! Sram treba da te bude - kazao je Luka.

