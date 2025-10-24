EKSKLUZIVNO! Sita laže na Boga ne misli: Vračara potvrdila autentičnost poruka sa Sitom Ahmić - NIŠTA NIJE NAMEŠTENO! (FOTO)

Ni Groficina čorba nije mogla da pomogne Siti, pa se Ahmićeva obratila "stručnjacima"! Ovo su dokazi

Nakon što su isplivale šokantne tvrdnje da je Sita Ahmić angažovala ljude koji se bave magijom putem svog Instargram profila da urade magijski rutual vezivanja, ekipa portala Pink.rs došla je u posed novih šokantnih prepiski.

Naime, reč je o prepiskama između jedne žene i vračare koju je Sita kontaktirala, a o kojoj smo pisali, detaljnije u linku iznad, u kojoj vračara potvrđuje autentičnost poruka sa Sitom Ahmić na snimku koji smo objavili, s obzirom na to da Sita putem društvenih mreža demantuje da se ovo zapravo dogodilo.

- Šaljem vam screen record celog razgovora -napisala je osoba koja se bavi magijom.

- Postoji mi glasovna kao što ste rekli? I fotografije i sve gde opisuje šta tražI? -pitao je naš izvor i dobio potvrdan odgovor.

- Zdravo, zanima me ljubavni ritual s katancem, o čemu se radi? Hvala unapred -napisala je Sita u jednoj poruci i dodala:

- Meni je potrebno nešto jer osoba koju volim mnogo je zatvorena i neodlučna u vezi nas dvoje.

- Dobar dan draga, ljubavni ritual za katanac se radi za vezivanje vaše ljubavi -odogovorila joj je osoba koja se bavila magijom.