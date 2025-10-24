AKTUELNO

Domaći

RAT BIVŠIH PARTNERA DRMA BELU KUĆU: Aneli i Luka žestoko zaratili oko potrošenog novca, on izneo NOVE DETALJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U narednom video-klipu pušenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako se Luka Vujović žali Borislavu Bori Terziću na ponašanje Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja samo moram da kažem da su neke stvari koje je Luka izneo takva glupost, da ja nemam reči, iskreno. Hladi se Luka, hladim se i ja - kazala je Aneli.

- Ti si hladna ušla, gram emocija nemaš prema njemu, Aneki - kazao je Asmin.

- Ja sam Aneli stalno branio. Nema šta da mi zamerti. Ne može da kaže da sam od fanova živeo, to nije isitina - istakao je Luka.

- Mene nervira jer je Luka govorio da sam ja trošila njegove pare. Imali smo pare od tiktoka, trošili smo te pare, to je jedina istina - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro, Aneli, neka bude da sam tvoje pare onda trošio. Imali smo zajedničke pare, to je čitava poenta. Ja sam samo rekao neke stvari, kad je ona krenula da priča neke stvari vezano za naš odnos - kazao je Luka.

- Meni je Aneli rekla da je veridba bila pod pritiskom fanova i da je to bio razlog da je veri. On se islompleksirao kad je Aneli rekla da su od fanova trošili, pa je on rekao da su dvadeset hiljada evra njegovih trošili, to je užasno - kazala je Matora.

- Ja samo imam da kažem da mi kada smo se uselili u stan, ja sam bio taj koji je organizovao njen rođendan. Fanovi su me pitali da li sam spremio iznenađeje, njenoj adminki sam to rekao, kako bi znala - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

