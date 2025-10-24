U MOJU KUĆU NIKAD NEĆE UĆI: Hitno oglašavanje Biljane Vujović za Pink.rs nakon žestokog obračuna Aneli i Luke! Promenila mišljene o Ahmićevoj, pa oštro demantovala da se njen sin grabio od zajedničke podrške!

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije ''Gledanje snimaka'', Aneli Ahmić i Luka Vujović ušli su u žestok verbalni okršaj, te je došlo do veoma teških reči. Njegova majka, Biljana Vujović, oglasila se za portal Pink.rs, te je otkrila kako gleda na novonastalu situaciju.

Tokom današnjeg dana, Aneli je otpužila Luku da je novac koji je podrška njima slala, iskoristio kako bi finansirao veridbu i Anelin rođendan, što je Biljana oštro demantovala, te je istakla da je o Ahmićevoj promenila mišljenje.

Povlačim svaku reč! Nikada ovo neću podržati! I da se on pomiri sa njom. U moju kuću Aneli nikada neće ući. Od podrske jedino što je ostavila kod mog brata su njihove slike koje je slala zajednička podrška. Mnogo sam razočarana. Prvi put sve ovo čujem. Sramota! Ja sam u stanju sve da uradim za svog sina, ali ovog puta ne mogu. Da podvučem za ceo svet. Luka ništa nije uzeo od zajedničke podrške. Sve je odnela u Dubrovnik. Niti ga je ikada to interesovalo! Jedino sto ima to su njihove zajedničke slike i to zato što nju nisu interesovale da i njih ponese - istakla je Biljana.

Autor: S.Z.