POSTOJE VARNICE SA OBE STRANE: Žana dala svoj sud o odnosu Janjuša i Kačavende, evo kako gleda na dalji tok dešavanja u njihovom druženju! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su Žanu Omniu, koja je prokomentarisala odnos Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende.

Milena i Janjuš su zajedno u hotelu, kako gledaš na taj odnos?

- Oni su prijatelji bili i ranije, ali iz nekih prijateljstva se može roditi ljubav. Ono što imam da kažem je da se evidentno kako iskrice postoje sa obe strane, to se vidi. Što se tiče daljih dešavanja sa njima, videćemo. Oni su zreli, odrasli ljudi, znaju šta i kako treba, nisu mali. Milena je osoba koja je već nekoliko godina u rijalitiju, nije isključeno da se zaljubi. Ništa loše u tome nema ni da se zaljubi. Ukoliko do toga dođe, sigurna sam da će postaviti stvari na svoje mesto, ukoliko ne bude kako treba, svako svojim putem.

Da li misliš da strahuje od tog priznanja, kako je učesnci s kojima nije dobra ne bi kopmentarisali loše?

- Ona je zrela žena. Jedino što mogu da spomenu je ta razlika u godinama, ali ni Janjuš nije mlad. Njemu je potrebna zrela, stabilna žena, koja zna šta želi i hoće. Milena definitivno ima simpatije prema njemu, to je činjenica. Milena je dugo bila u braku, dugo bez muškarca, zaslužuje da ima nekog pored sebe.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.