PAMETNIJI NAPUŠTA! Bajo Vujović nastavlja rat sa sinom: Sandru ponovo vinuo u zvezde, a evo šta je poručio Luki (VIDEO)

Njegov sud se čekao!

Poslednjih dana Belu kuću potresaju sve učestaliji sukobi između, za sada bivših verenika, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a glavni povod je njegovo flertovanje sa Majom Marinković, a sada sada su počeli da iznose prljav veš tokom zajednićkog života od spolja. I dok se u rijalitiju ne smiruju strasti, napolju se vodi još žešći rat - ovaj put među njihovim porodicama.

Lukina majka, Biljana se nedavno oglasila - najpre je pružila podršku njihovoj ljubavi, ali je zatim naglo promenila stav. Istakla je da Aneli nikada više neće kročiti u njihov dom i da joj ne može oprostiti suze svog sina.

U celu priču sada se uključio i Lukin otac, Nikola Vujović Bajo, koji je tokom prethodne sezone otvoreno navijao da mu Sandra Obradović postane snajka. Upravo zbog toga, Luka mu je okrenuo leđa i potpuno prekinuo kontakt.

On je napisao na svom Instagram profilu: „Pametniji ne popušta. Pametniji napušta“, a zatim podelio nekoliko zajedničkih fotografija svog sina i Sandre Obradović, što je izazvalo lavinu komentara.

Da li je ovim zapravo poručio da je Luka ispao glup jer je ostao u vezi sa Aneli, uprkos svim znakovima da iz nje izađe i da se tek sad opametio, jer ju je konačno napustio - ostaje nam da ispratimo. Njegova podrška Sandri, s druge strane, izgleda kao jedina konstanta.

Autor: A.Anđić