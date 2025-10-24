AKTUELNO

Domaći

PAMETNIJI NAPUŠTA! Bajo Vujović nastavlja rat sa sinom: Sandru ponovo vinuo u zvezde, a evo šta je poručio Luki (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Njegov sud se čekao!

Poslednjih dana Belu kuću potresaju sve učestaliji sukobi između, za sada bivših verenika, Aneli Ahmić i Luke Vujovića, a glavni povod je njegovo flertovanje sa Majom Marinković, a sada sada su počeli da iznose prljav veš tokom zajednićkog života od spolja. I dok se u rijalitiju ne smiruju strasti, napolju se vodi još žešći rat - ovaj put među njihovim porodicama.

Foto: Pink.rs

Lukina majka, Biljana se nedavno oglasila - najpre je pružila podršku njihovoj ljubavi, ali je zatim naglo promenila stav. Istakla je da Aneli nikada više neće kročiti u njihov dom i da joj ne može oprostiti suze svog sina.

Foto: Pink.rs

U celu priču sada se uključio i Lukin otac, Nikola Vujović Bajo, koji je tokom prethodne sezone otvoreno navijao da mu Sandra Obradović postane snajka. Upravo zbog toga, Luka mu je okrenuo leđa i potpuno prekinuo kontakt.

Foto: Instagram.com

On je napisao na svom Instagram profilu: „Pametniji ne popušta. Pametniji napušta“, a zatim podelio nekoliko zajedničkih fotografija svog sina i Sandre Obradović, što je izazvalo lavinu komentara.

Da li je ovim zapravo poručio da je Luka ispao glup jer je ostao u vezi sa Aneli, uprkos svim znakovima da iz nje izađe i da se tek sad opametio, jer ju je konačno napustio - ostaje nam da ispratimo. Njegova podrška Sandri, s druge strane, izgleda kao jedina konstanta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

UMEŠAO SVOJE PRSTE: Karić preokrenuo sve u Anđelinu korist, ubeđuje da Gastoz želi POMIRENJE, pa od njega dobio žestoku provokaciju: Imaš devojku, a J

Zadruga

Sad je sve jasno: Matora nije prebolela Stefani!? Grujićeva otkrila sve detalje provokacija koje dobija, a evo šta će uraditi sa vereničkim prstenom!

Zadruga

SPREMNA NA LUDI KAMEN: Matora priprema budućnost sa Draganom! Likuje nad propasti Stefani i Munje, sve je ponovo došlo na njeno! (VIDEO)

Domaći

DIVAN SU PAR: Matejina sestra priznala da navija za vezu Matijevića i Sofi Tkačenko! Otkrila sve o susretu njene bake sa Matejinom porodicom (VIDEO)

Domaći

NE VERUJU U NJIHOVU LJUBAV! Miljana i Ivan opleli po Gastozu i Anđeli, pa udarili na OVU takmičarku: Marinković jedva čeka sledeću sezonu kako bi je R

Zadruga

Struka se oglasila! Ukućani shvatili da se Gastozov plan za pobedu oteo kontroli zbog Pavla Jovanovića, te je dobio ljutu rivalku Anđelu! (VIDEO)