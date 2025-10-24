AKTUELNO

On se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju: Aneli progovorila o povlačenju pred Asminom, on skočio: Sumnjam da je Nora moja, voleo bih da jeste! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, na samom početku večeri podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Toliko si dozivala Alibabu, dve godine da se suočite, pa si govorila da je slabić, da sve laže i da se boji. Alibaba je došao, on je tu, primećujem da ti izbegavaš da izgovaraš sa njim, zbog čega je to tako - pitao je Darko.

- Zbog toga što je on veliki lažov, pokušala sam da pričam sa njim, on se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju...Očigledno nisam bila ja da raspravi sa mnom šta ima, on čeka Situ i sa njom će se boriti. Ja sam za to da se mi dogovorimo, ne ide, juče me je vređao, tako da pristupa meni neće biti, jedino ako budemo morali da pričamo, pričaćemo, ali nema nikakvog pokušaja razgovora. On kada je video da se ovaj okrenuo, on sada ponovo krivi mene, sve me neke rečenice bole, napolju se jesam smejala - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš i sama da je teško, često i neprijatno, tu si da se izboriš za svoju istinu, isto tako i Asmin. Aneli, ja slušam šta komentarišu drugi ukućani, oni dobijaju priliku da sagledaju potpunu sliku, kažu mnogi da ti zbog manjka argumetana izbegavaš otvoreni razgovor sa Asminom - pitao je Darko.

- Oguglala sam da ja objašnjavam detalje tri godine. Postoje dokazi da smo bili zajedno. Sami dokaz može biti Venecija da on laže, a ne druge stvari, prepiske, da krenem ka Dubrovniku. Meni sada ispada kao da je sve otišlo u zaborav iz sedmice, tada kada sam pričala, sve sam dokazala da je istina. Izgubila sam neku snagu i sa njim da pričam, jer me vređa - rekla je Aneli.

- Da li je normalno da kada Alibaba komentariše tebe i sve to, ti kažeš da te ne zanima i da nemaš komentar - pitao je Darko.

- On samo što komentariše to da sam loša majka, da sam narkomanka, da sam već treću godinu u rijalitiju, da imam blokatore i spominje moju porodicu da smo sve ku*ve. Ne nismo ku*ve, nemam blokatore. Naravno, njemu je rijaliti ovde, spletke, ćoškarenja, njega za Noru boli briga. Mustafa je rekao da njega Nora ne zanima i da on ne može da pomogne ništa. Pogodilo me je jer mi je govorio da sam ku*va i dr*lja i šta sam sebi dozvolila, s kim da imam dete - rekla je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako mu ni na jednu stvar koju je naveo u obraćanju, nisi ni na šta odgovorila - pitao je Darko.

- Nisam imala potrebu i mislim da neću imati potrebu njemu da odgovaram, jer šta god da ja kažem, on laže. Neće da počne da priča istinu, pokušala sam da počnem od početka, ali ne ide - rekla je Ahmićeva.

- Kako reaguješ na Asminove najave da će ti oduzeti starateljstvo nad detetom - pitao je Darko.

- Raspitala sam se, osigurala sam svoje dete, nema ništa od toga, može da sanja to. Puca iz prazne puške, imamo snimke šta je pričao za DNK, optuživao druge ljude, tog Žiku da je on napravio dete...Da li zaista više veruje da je Nora Žikina?! Da li će se boriti za Žikino ili njegovo dete?! Evo, ja ga pitam, da li je Nora tvoja - rekla je Aneli.

- Sumnjam još uvek moja, ja Noru volim, ali na osnovu slika da je Nora ista kao Žika, ja imam sumnju - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zvao je i molio policiju da idu po mene, gde mu je policija rekla da takve stvari ne rade - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

