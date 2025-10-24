AKTUELNO

Domaći

SATERANA U ĆOŠAK! Aneli progovorila o hapšenju u Lincu, pokušala svu krivicu da svali na Asmina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Trese se Bela kuća!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Taj after nije u periodu kad ste imali Noru? Ti se njemu tri dana nisi javljala i onda si rekla da si trudna, pa on ne zna da li je dete njegovo? - pitao je Darko.

- Oni su mene pokupili na granici. Kasnije smo imali odnose i napravili smo Noru. Ja sam htela da Bajram provedem sa mojima, a on mi nije dao da ponesem kofer jer se zaljubio kao tetreb. Bio je nesiguran da ću ga odje*ati - rekla je Aneli.

- Došla si sa kesom, sa tri trenerke - ubacio se Asmin.

- Kako ja ovo da demantujem. Htela sam biti sa porodicom, poželela sam ih se- After nikad nije bio. Bila sam par dana - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sita me smirivala - ubacio se Asmin.

- Šta kažeš o tome što si mu pretila da ćes se baciti kroz prozor sa Norom? - pitao je Darko.

- To je bolesno! Da ja bacim svoju ćerkicu kroz prozor je bolesno. Ne znam kako to da demantujem. Rekao je da je imao kamere u kući, pa gde su mu snimci? Ja sam depresiju imala u trudnoći, pet meseci kad nisam mogla da prihvatim da sam trudna - rekla je Aneli.

- Sve laže, ja ne mogu da verujem - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš što Asmin kaže da se snimaš dok imaš se*s sa Lukom iz Elite, a imaš ćerku od četiri godine? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imala je se*s sa Janjušem, Nora je gledala, a ovamo nabija drugim ženama - rekao je Asmin.

- Ona to nije gledala. To ne postoji. Tražila sam i ja zanimalo me kako je izgledalo, ali nisam mogla da pronađem. Njegov snimak ima kako u hotelu ima se*s - rekla je Aneli.

- Zašto nisi htela da mu daš Noru da vidi? - pitao je Darko.

- Dolazio nam je kući, lomi stvari, krao stvari - rekla je Aneli.

- Zašto nemam nijednu prijavu. Pamtno je to što nije dala, ne bih ni ja dala. Jedino bih dopustila da dođu tamo i vide je. Zašto bi morala Nora ići, zašto ne bi oni došli? Njegovi majka i otac su jako dobri bili prema Nori. Ja u njegovu majku ne sumnjam. Mislim da bi Asmin uticao na to da meni nanese bol, a ustvari bi svojoj ćerkici - rekla je Aneli.

- Ova žena je spremna za ludnicu - ubacio se Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On kaže da je to tvoja taktika i da koristiš dete da bi se približila njemu - rekao je Darko.

- Da me razapnu nikad ne bih bila sa njim. Ovo je poslednji čovek na svetu s kojim bih ja bila. Nora je još mala, nema ona deset godina da se može čuti sa njim - rekla je Aneli.

- Kako je naučila pozvati SOS ako se Grofica izvrne? Najgora porodica u istoriji rijalitija su Ahmići - skočio je Asmin.

- Kako komentarišeš njegovu priču da kad si ti hapšena u stanu, da mu je glava bila u torbi, ali je rešio da te zaštiti i stane uz tebe? - pitao je Darko.

- Meni je glava bila u torbi. Meni su pretili svaki dan zbog njega - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako su meni pretili kako je moja žena kačila drugi auto svaki dan i živela u luksuzu non stop - rekao je Asmin.

- Tako što je bio dužan Bogu i narodu, a ljudi su gledali moj luksuz na TikToku. Senada se spetljala sa tim likom. Ja sam znala da će doći do toga kad tad - rekla je Aneli.

- Brat je nagovarao da napravi udes da ne bi bila uhapšena - rekao je Asmin.

- Ja nikad nisam bila uhapšena. Nikad policija nije zakucala na vrata, sem što su dolazili zbog njega - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Pitanja novinara

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

'OSEĆA SE NESREĆNO!' Janjuš priznao da strahuje od toga sa Aneli nije PREBOLELA Asmina! Odlučio da stavi TAČKU na njihov odnos, pa izazvao njenu BURNU

Zadruga

Ovo radiš samo da bi nas razdvojio: Mina uverena da Terza hoće da uništi Alibabu i nju, haos ne prestaje! (VIDEO)

Zadruga

Bedno demonstriranje sile: Terza ponovo umislio da 'drži monopol', pa žestoko napao Murata! Psuje ga i urliče iz sveg glasa (VIDEO)

Zadruga

HAOS U ELITI: Aneli žestoko zaratila sa Sanjom i Markom, pale brutalne prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Brutalan okršaj Aneli i Luke: Priznala da ga je izdala kod Đedovića, zbog tajne poruke nastao opšti karambol! (VIDEO)

Domaći

Ti si takva prodana duša: Matora zapenila na Aneli, ona joj uzvratila brutalnim uvredama! (VIDEO)