SATERANA U ĆOŠAK! Aneli progovorila o hapšenju u Lincu, pokušala svu krivicu da svali na Asmina (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Taj after nije u periodu kad ste imali Noru? Ti se njemu tri dana nisi javljala i onda si rekla da si trudna, pa on ne zna da li je dete njegovo? - pitao je Darko.

- Oni su mene pokupili na granici. Kasnije smo imali odnose i napravili smo Noru. Ja sam htela da Bajram provedem sa mojima, a on mi nije dao da ponesem kofer jer se zaljubio kao tetreb. Bio je nesiguran da ću ga odje*ati - rekla je Aneli.

- Došla si sa kesom, sa tri trenerke - ubacio se Asmin.

- Kako ja ovo da demantujem. Htela sam biti sa porodicom, poželela sam ih se- After nikad nije bio. Bila sam par dana - rekla je Aneli.

- Sita me smirivala - ubacio se Asmin.

- Šta kažeš o tome što si mu pretila da ćes se baciti kroz prozor sa Norom? - pitao je Darko.

- To je bolesno! Da ja bacim svoju ćerkicu kroz prozor je bolesno. Ne znam kako to da demantujem. Rekao je da je imao kamere u kući, pa gde su mu snimci? Ja sam depresiju imala u trudnoći, pet meseci kad nisam mogla da prihvatim da sam trudna - rekla je Aneli.

- Sve laže, ja ne mogu da verujem - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš što Asmin kaže da se snimaš dok imaš se*s sa Lukom iz Elite, a imaš ćerku od četiri godine? - pitao je Darko.

- Imala je se*s sa Janjušem, Nora je gledala, a ovamo nabija drugim ženama - rekao je Asmin.

- Ona to nije gledala. To ne postoji. Tražila sam i ja zanimalo me kako je izgledalo, ali nisam mogla da pronađem. Njegov snimak ima kako u hotelu ima se*s - rekla je Aneli.

- Zašto nisi htela da mu daš Noru da vidi? - pitao je Darko.

- Dolazio nam je kući, lomi stvari, krao stvari - rekla je Aneli.

- Zašto nemam nijednu prijavu. Pamtno je to što nije dala, ne bih ni ja dala. Jedino bih dopustila da dođu tamo i vide je. Zašto bi morala Nora ići, zašto ne bi oni došli? Njegovi majka i otac su jako dobri bili prema Nori. Ja u njegovu majku ne sumnjam. Mislim da bi Asmin uticao na to da meni nanese bol, a ustvari bi svojoj ćerkici - rekla je Aneli.

- Ova žena je spremna za ludnicu - ubacio se Asmin.

- On kaže da je to tvoja taktika i da koristiš dete da bi se približila njemu - rekao je Darko.

- Da me razapnu nikad ne bih bila sa njim. Ovo je poslednji čovek na svetu s kojim bih ja bila. Nora je još mala, nema ona deset godina da se može čuti sa njim - rekla je Aneli.

- Kako je naučila pozvati SOS ako se Grofica izvrne? Najgora porodica u istoriji rijalitija su Ahmići - skočio je Asmin.

- Kako komentarišeš njegovu priču da kad si ti hapšena u stanu, da mu je glava bila u torbi, ali je rešio da te zaštiti i stane uz tebe? - pitao je Darko.

- Meni je glava bila u torbi. Meni su pretili svaki dan zbog njega - rekla je Aneli.

- Ako su meni pretili kako je moja žena kačila drugi auto svaki dan i živela u luksuzu non stop - rekao je Asmin.

- Tako što je bio dužan Bogu i narodu, a ljudi su gledali moj luksuz na TikToku. Senada se spetljala sa tim likom. Ja sam znala da će doći do toga kad tad - rekla je Aneli.

- Brat je nagovarao da napravi udes da ne bi bila uhapšena - rekao je Asmin.

- Ja nikad nisam bila uhapšena. Nikad policija nije zakucala na vrata, sem što su dolazili zbog njega - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić