DOKAZ CRNO NA BELO! Firma Anelinog brata u blokadi, DUG PREKO 100.000, dok Ahmićeva tvrdi da Ajlin leži na NOVCU

Asmin ne laže!

U Beloj kući tenzije između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz dana u dan dostižu vrhunac. Od momenta kada je kročio u Elitu, Asmin ne prestaje da iznosi niz optužbi i prljavih detalja iz zajedničkog života sa Aneli, s kojom ima ćerku Noru. Iako se Aneli trudi da svaku njegovu tvrdnju demantuje, njegovi dokazi i tvrdnje ne jenjavaju.

Jedna od većih afera koju je Asmin pokrenuo odnosi se na automobil koji je, kako tvrdi, tokom Anelinog boravka u Eliti 8, prodala njena sestra Sita. Takođe, naveo je da je jedan njegov auto, koji je bio na lizing, "nestao", a odgovornost je prebacio upravo na Aneli. Ona se branila tvrdnjom da je vozilo zapravo kupio njen brat, dok Asmin tvrdi da mu je samo iznajmljivao isti taj auto.

U želji da zaštiti svoju porodicu, Aneli je istakla da njen brat vodi ozbiljan posao i da ima značajno bogatstvo. Međutim, kako Pink.rs saznaje, firma njenog brata godinama je u blokadi, a dokumenti koji su procurili otkrivaju i koliki je dug prema državi po osnovu poreza.

Autor: A.Anđić