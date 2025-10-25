AKTUELNO

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO! Firma Anelinog brata u blokadi, DUG PREKO 100.000, dok Ahmićeva tvrdi da Ajlin leži na NOVCU

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Asmin ne laže!

U Beloj kući tenzije između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića iz dana u dan dostižu vrhunac. Od momenta kada je kročio u Elitu, Asmin ne prestaje da iznosi niz optužbi i prljavih detalja iz zajedničkog života sa Aneli, s kojom ima ćerku Noru. Iako se Aneli trudi da svaku njegovu tvrdnju demantuje, njegovi dokazi i tvrdnje ne jenjavaju.

Foto: Pink.rs

Jedna od većih afera koju je Asmin pokrenuo odnosi se na automobil koji je, kako tvrdi, tokom Anelinog boravka u Eliti 8, prodala njena sestra Sita. Takođe, naveo je da je jedan njegov auto, koji je bio na lizing, "nestao", a odgovornost je prebacio upravo na Aneli. Ona se branila tvrdnjom da je vozilo zapravo kupio njen brat, dok Asmin tvrdi da mu je samo iznajmljivao isti taj auto.

U želji da zaštiti svoju porodicu, Aneli je istakla da njen brat vodi ozbiljan posao i da ima značajno bogatstvo. Međutim, kako Pink.rs saznaje, firma njenog brata godinama je u blokadi, a dokumenti koji su procurili otkrivaju i koliki je dug prema državi po osnovu poreza.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

JOŠ JEDNA KARTA PALA S KULE AHMIĆA! Nerio otkrio da je Sita UKRALA Aneline automobile i da ih je prodala u delovima (VIDEO)

Domaći

CRNO NA BELO! PROCURILE NOVE PREPISKE ASMINA I ANELI, I TO DOK JE BIO SA STANIJOM! Tražio da se vide nakon što je došao iz Amerike, a evo i šta joj je

Domaći

On priznaje, ali ne priznaje: Munjez i dalje tvrdi da nije prevario Anu, Ena otkrila da je htela razgovor sa njom (VIDEO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Pogledajte kako Aneli priznaje da joj je Luka zabranio da Alibaba viđa Noru! (VIDEO)

Domaći

NERIO TUŽIO SITU ZBOG PRETNJI: Dokaz crno na belo! Aneli ponovo demantovana, ovo je istina (FOTO)

Domaći

Aneli uzela Asminu 20.000 evra?! Slala Durdžiću kovertu s njegovim parama, pogledajte dokaz crno na belo (FOTO)