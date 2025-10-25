AKTUELNO

Domaći

ANELI ZNALA ZA SVE ASMINOVE PREVARE! Pink.rs došao u posed prepiski koje sve dokazuju: Molila prijateljicu da ga skloni od ljubavnice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok i neverica!

Aneli Ahmić je tokom boravka u Eliti više puta tvrdila da nije imala pojma o aferama svog bivšeg partnera Asmina Durdžića. U više navrata govorila je kako je bila šokirana njegovim ponašanjem i da je sve saznala tek nakon raskida. Međutim, čini se da stvari stoje drugačije.

Naime, Pink.rs došao je u posed privatnih prepiski između Aneli i njihove zajedničke prijateljice Maje, u kojima se vidi da se Aneli još tada žalila na Asminove odnose sa drugim devojkama. Iz poruka je jasno da je znala za prevare i da je, uprkos svemu, ostajala sa njim.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

- Je l' moguće da se on pored svih žena ponovo čuje sa Sanjom? Daj ti razgovaraj sa njim. Nek radi šta hoće, ali nemoj da bude tako jadan da bude opet sa Valentinom, tad bi se opet popi*ao po svom detetu. Briga me za mene, ali gde ćeš po detetu da pi*a* nakon svega?! Pored lepih, slobodnih, mladih cura, on se hvata za babe. Opet će mu samo uništiti život. Eto jedino što te molim, pričaj sa njim kao prijateljica. I molim te, ne goviri da sam ti se javila, molim te - napisala je Aneli.

Foto: Pink.rs

Ove prepiske ponovo stavljaju u pitanje Aneline izjave iz rijalitija, ali i potvrđuju ono što je Durdžić ranije govorio - da nikada nije ništa krio i da je Aneli bila upućena u sve. Da li će ova istina promeniti tok odnosa u Beloj kući, ostaje da se isprati.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Molila me i plakala pet dana... Asmin progovorio o intimnim odnosima sa Sitom: Otkrio istinu o varanju Aneli (VIDEO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Nikica priznao Asminu da ga je Sita optužila za intiman čin sa njenom MAJKOM! Bizarnije od ovoga ne može! (AUDIO)

Zadruga

Munjez uneo pometnju u njihov odnos: Teodora kroz suze uveravala Bebicu da ga je obavestila o afteru s Munjezom, on tvrdi da nije znao gde se nalazi:

Zadruga

DRUMSKA KAFANO UK*NJANA! Leti perje na sve strane: Zorica optužila Kačavendu da duguje i Bogu i narodu! Pljušte uvrede (VIDEO)

Zadruga

Nisu ni svesne šta im se radi iza leđa! Luka traži savete od Dragane oko autfita: Aneli i Matora će pozeleneti (VIDEO)

Zadruga

ZABRANJENO VOĆE! Mina raskrinkala NOVU AFERU, Sara Raičević sve priznala: Luka i ja smo počeli... (VIDEO)