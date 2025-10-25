ANELI ZNALA ZA SVE ASMINOVE PREVARE! Pink.rs došao u posed prepiski koje sve dokazuju: Molila prijateljicu da ga skloni od ljubavnice (FOTO)

Šok i neverica!

Aneli Ahmić je tokom boravka u Eliti više puta tvrdila da nije imala pojma o aferama svog bivšeg partnera Asmina Durdžića. U više navrata govorila je kako je bila šokirana njegovim ponašanjem i da je sve saznala tek nakon raskida. Međutim, čini se da stvari stoje drugačije.

Naime, Pink.rs došao je u posed privatnih prepiski između Aneli i njihove zajedničke prijateljice Maje, u kojima se vidi da se Aneli još tada žalila na Asminove odnose sa drugim devojkama. Iz poruka je jasno da je znala za prevare i da je, uprkos svemu, ostajala sa njim.

- Je l' moguće da se on pored svih žena ponovo čuje sa Sanjom? Daj ti razgovaraj sa njim. Nek radi šta hoće, ali nemoj da bude tako jadan da bude opet sa Valentinom, tad bi se opet popi*ao po svom detetu. Briga me za mene, ali gde ćeš po detetu da pi*a* nakon svega?! Pored lepih, slobodnih, mladih cura, on se hvata za babe. Opet će mu samo uništiti život. Eto jedino što te molim, pričaj sa njim kao prijateljica. I molim te, ne goviri da sam ti se javila, molim te - napisala je Aneli.

Ove prepiske ponovo stavljaju u pitanje Aneline izjave iz rijalitija, ali i potvrđuju ono što je Durdžić ranije govorio - da nikada nije ništa krio i da je Aneli bila upućena u sve. Da li će ova istina promeniti tok odnosa u Beloj kući, ostaje da se isprati.

Autor: A.Anđić