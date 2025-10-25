ŠOK U UŽIVO PROGRAMU! Asmin otkrio novu Anelinu krađu, pa demonstrirao kako se tresla kod Karamujića (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega Aneli izbegava suočavanje s tobom, a dozivala te je dve godine - pitao je Darko.

- Ja se ne zaj*bavam sa situacijom, nego sa njom kao osobom...Ona samo priča da je nešto laž, pa to ponavlja i onda zove Situ da tuži. I kada sam bio u Majamiju, pisao sam joj da vidim dete - rekao je Asmin.

- Nisi pisao, pisao si mi ljubavne poruke dok je Stanija bila na jogi - rekla je Aneli.

- Ako sam bio toliki klošar, kako sam imao u tom momentu pet hiljada evra - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš da si ti zvao Aneli da se vrati s Norom, dok si ti bio sa Stanijom - pitao je Darko.

- To je bilo kada je bio u Majamiju kada je slao kuću za mene i za Noru, kao da će kupiti veliku kuću, išao je sa Stanijom i snimao bazene - rekla je Aneli.

- Nije istina, ja sam krenuo na let, rekao sam joj da pokupi stvari i da ide. Ostavio sam joj dve hiljade evra u kešu i u fioci 20.000 evra, to je sve ukrala. Nemam dokaz da si ti, možda je i Aladin - rekao je Asmin.

- Kako ćeš to da dokažeš - rekla je Aneli.

- Šta misliš ti Asmine, šta je nju najviše zabolelo kada si pričao sinoć, zavladao je muk u kući - pitao je Darko.

- Nju je bolela istina, ona beži od razgovora sa mnom da ne bi pokazala emocije i da ne bi videli koliko ona zapravo laže. Ona leči tugu u Eliti sa ki*om. Ona je hodajući blam, ja bih voleo da mogu da kažem ponosno da je ona majka moje Nore, ja se stidim kad me neko pita. Stidim se nje zbog njenih postupaka, ja se stidim kada me neko pita - rekao je Asmin.

- Šta je na kraju istina, ko se izvrnuo kada je došao Karamujić - pitao je Darko.

- Ti si dobio snimak gde Karamujić se moli Bogu, a Aneli ovako radi - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić