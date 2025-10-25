Da li će i ovo demantovati?! Maja se s osmehom obratila Luki, on uzvratio, pa ponovio pokret koji mu je pokazala (VIDEO)

Šok za šokom!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ušli su u raspravu tokom emisije "Pitanja novinara", a Maja Marinković je odreagovala na Asminovo pitanje upućeno Aneli, konstatujući kroz osmeh da je u pitanju, kako je rekla, konkretno pitanje. Kada je to uradila, ona je odmahnula Luki rukom, aludirajući na to da "nema veze"

S druge strane, Luka joj se osmehnuo, stavio naočare, a potom ih opet skinuo. Nakon samo nekoliko sekundi, on je s osmehom ponovio Majin pokret, a kako će na ovo reagovati Aneli Ahmić, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić