Da li će i ovo demantovati?! Maja se s osmehom obratila Luki, on uzvratio, pa ponovio pokret koji mu je pokazala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ušli su u raspravu tokom emisije "Pitanja novinara", a Maja Marinković je odreagovala na Asminovo pitanje upućeno Aneli, konstatujući kroz osmeh da je u pitanju, kako je rekla, konkretno pitanje. Kada je to uradila, ona je odmahnula Luki rukom, aludirajući na to da "nema veze"

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

S druge strane, Luka joj se osmehnuo, stavio naočare, a potom ih opet skinuo. Nakon samo nekoliko sekundi, on je s osmehom ponovio Majin pokret, a kako će na ovo reagovati Aneli Ahmić, ostaje nam da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

