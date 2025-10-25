EKSKLUZIVNO! Ovo je dokaz da je Asmin MOLIO Aneli da ga ostavi i to GODINU DANA - ŠOK (VIDEO)

Drama u najavi!

Tokom prethodnih nekoliko dana, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić veoma često ulaze u rasprave, te tako veoma često pominju pitanje prevare, tačnije, da li je Asmin nju varao i pre Stanije Dobrojević ili pak, ne.

Naime, jednom prilikom, Asmin je rekao da je molio Aneli da ga ostavi, te i da nije bio s njom godinu dana, dok je Ahmićeva to striktno demantovala. Sada, ekipa portala Pink.rs došla je u posed glasovne poruke u kojoj Asmin govori Aneli da je ostavio. Detaljnije poslušajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić