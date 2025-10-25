AKTUELNO

Domaći

EKSKLUZIVNO! Ovo je dokaz da je Asmin MOLIO Aneli da ga ostavi i to GODINU DANA - ŠOK (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Drama u najavi!

Tokom prethodnih nekoliko dana, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić veoma često ulaze u rasprave, te tako veoma često pominju pitanje prevare, tačnije, da li je Asmin nju varao i pre Stanije Dobrojević ili pak, ne.

pročitajte još

ANELI JE MATIRANA! Stručni štab dao svoj sud: Bebica i Kačavenda u duetu demolirali Ahmićevu zbog svih laži (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Naime, jednom prilikom, Asmin je rekao da je molio Aneli da ga ostavi, te i da nije bio s njom godinu dana, dok je Ahmićeva to striktno demantovala. Sada, ekipa portala Pink.rs došla je u posed glasovne poruke u kojoj Asmin govori Aneli da je ostavio. Detaljnije poslušajte u nastavku:

pročitajte još

Da li će i ovo demantovati?! Maja se s osmehom obratila Luki, on uzvratio, pa ponovio pokret koji mu je pokazala (VIDEO)

Video: Pink.rs/ Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok zaključak: Sandra provalila zašto se Luka približava Matoroj, kako li će Aneli reagovati na ovo? (VIDEO)

Zadruga

Ponovo joj beži pogled: Uroš upozorio Teodoru, ova priča bolje da ne dođe do Bebice! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Stanislav kontaktirao Moniku da prenese Mioni poruku, Stanojkova razotkrila sve (VIDEO)

Zadruga

Podmetnuo mu nogu: Alibaba svoje želje sproveo u delo preko Terze! (VIDEO)

Zadruga

Aneli i Gastoz na aparatima: Luka iznenadio Anđelu, pa od nje tražio ŠOKANTNU USLUGU! (VIDEO)

Zadruga

Je l' tebi poenta da se dodvoriš tvojima: Ivan i Jelena šapatom otkrili da se nešto veliko dešava, on joj poručio da previše daje na značaju drugima (