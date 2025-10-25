Ležao sam pored Janjuševih slika! Luka konačno shvatio da Aneli nije žena za njega, pa otkrio detalje iz života sa njom: BOLJE ŠTO SAM RAZBIO TELEFON, NEGO GLAVU (VIDEO)

Konačno došao sebi!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem.

- Jesi li izbacio iz sebe bar delić onoga što si gutao? - pitao je Darko.

- Jesam, ali ne bih da pričam ovde. Ona je bez ikakvog razloga rekla da sam razbio telefon. Ako je istina, ona je okej, tako je. Smučilo mi se više da budem u ovom odnosu. U više navrata sam pokušavao da se dozovem pameti. Ona je bila ta koja se izvinjavala, a ja sam razumeo. Skupilo mi se sve što me omalovažava kao muškarca. Ako si ustala ispričaj sve. Ja sam taj koji ne želi razgovor i koji sam povređen. Ja sam siguran da ona nije spremna na porodicu. Ja sam neko kome je pričala sa strane jedno, a ovde vidimo drugo. Imali smo planove o kojim smo pričali svakih par dana napolju. Bili smo tim, a ovde vidim da je protivnik moj. Rekla mi je da će ući zbog Asmina, ali vidim da joj to nije prioritet. Trebala je da se drži toga i to da raspravlja - rekao je Luka.

- Zbog čega si odlučio da raskineš veridbu sa Aneli? - pitao ej Darko.

- Zbog ubacivanja treće osobe i zboig toga što govori da bih bez nje bio nebitan. Ovo nije Aneli koja me ispratila. Ona kaže da sam je verio zbog fanova. Ovde kako odgovara je totalno drugačije od slike iz Izolacije. Ispričala je ona meni sve gde je bila napolju i sve. Ako smo četiri puta imali raspravu, zašto to pričaš ovde?! Ako sam bio loš, zašto nisi otišao od mene!? Ja nisam za to da se svađam sa njom. Živi drugi život, smao me ostavi na miru. Ja nisam taj koji je pričao o pozivu sa Asminu i Janjušu. Ušla je besna i kivna, kao žena koja nije dobila od mene muškost. Čemu onda razgovor i grljenje? Ne slaže mi se ništa uopšte. Donela lančić od Janjuša i moju garderobu, ne mogu ništa da razumem. Bio sam u šoku. Zašto to nije bacila? Aneli nije sa mnom sedela i govorila lepo o Janjušu - rekao je Luka.

- Ispada da si ti njoj oduzeo uspomene koje ona nije htela da baci - rekao je Darko.

- Ispada. Nek kaže je l' ima još vaših čestitki. Stavljam na sto naše uspomene i pored treba da mi bude Janjuš, a ja ležim. Ispada da sam ja ležao pored tih slika. Ja sam krišom spakovao i napravio foru. Ona se smejala i rekla da stavim na TikTok. Shvatila je i ona kao šalu. On je pre toga kačio storije: "U hotelu tuge", bacao provokacije - rekao je Luka.

- Ljudi ne mogu da veruju koja poniženja tvoj želudac može da svari. Da li si rešio da povratiš svoje dostojanstvo? - pitao je Darko.

- Ja sam mnogo voljenih osoba izgubio i nisam bio tu osam godina. Dao sam sebi za pravo da gledam Aneli kao ženu sa kojom želim da ostarim i budem njen muškarac. Ona je pravila greške, a ja sam verovao u bolje sutra jer sam je gledao kao povređenu ženu. Ona nikad napolju nije bila pri tom da je Asmin ne zanima za Noru. Ona je bila spremna da blizu živi zarad svo deteta. Ona je majka za primer kad je sa Norom. Meni je normalno da svaka porodica ima težak period i lep. Ovo nije poštovanje što ona radi, ali ne vidim budućnost - rekao je Luka.

- Čime držiš Aneli u šaci? - pitao je Darko.

- Ništa nije uradila, neću da pričam o tome. Ležala je u krevetu, ja sam ušao i razbio telefon i rekao sam joj: "Bolje telefon nego glavu". Ništa nije bilo - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić