JAKO SAM LJUT, AKO SU MI OVO URADILI... Aneli progovorila o sukobu sa Biljanom i intimnim fotografijama: Luka prebledeo, pa se javno obratio roditeljima (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš to što je Luka rekao da je od sinoć najsrećniji na svetu? - pitao je Darko.

- Želim mu svu sreću. Prsten sam skinula i stavila u kutiju, da imam kad budem otvarala zlataru - rekla je Aneli.

- Kako bi reagovala kad bi znala da je Baja otvorio šampanjac da proslavi i da je rekao da Ahmići od Vujovića ni wc papir ne mogu da uzmu? - pitao je Darko.

- Očekivano - rekla je Aneli.

- Kako bi reagovala kad bi znala da je Biljana rekla da ti u njenu kuću, sve i da se pomiriš sa Lukom u njenu kuću ući nećeš? - pitao je Darko.

- Očekivano i neću ući. Normalno je da podržavaju svog sina. Nikad nisam rekla da je ku*va - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da najbolje zbaš šta ganajviše boli i šta mu je bitno - rekao je Darko.

- Čačnula sam ga za Sanju jer je ona žena koji vodi moj profil tri godine - rekla je Aneli.

- Što me čačkaš kad sam ja to u dogovoru sa tobom? - skočio je Luka.

- Ona je priznao da su fanovi u pravu o da je imao u glavi da ga ti ne voliš - rekao je Darko.

- Punili su mu glavu da ja imam drugog muškarca napolju. Videla sam da nešto postoji tu. Oni koji su nas voleli ubeđivali su me ma kakva Maja. Ljudi koji su realno gledali su komentarisali da mu ovo nije potrebno. Imala sam pravo. Skače i brani moju porodicu, a ovamo spletkari. Kad Maja pljuje moju porodicu on ćuti, a kad Asmin pljuje on skače - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je Terza rekao da će te Luka gaziti - pitao je Darko.

- Videla sam poziv sa Terzom pre ulaska, pa je objavio neku pesmu - rekla je Aneli.

- Pričali smo da će njemu biti noga uskoro - rekao je Terza.

- Ja znam, bilo mi je katastrofalno. Sve sam ispratila, svaku sitnicu. Terza je njega zapravo razotkrio, najavio mu je na telefon da ima taj plan. Osećala sam se užasno, kod kuće sam pakao prolazila. Bila sam besna i uplakana. Brani moju porodicu, a ovako flertuje i brani moju porodicu. Ja nikad ne bih iskoristila njegov teleofn da istražujem. Ja sam hladna jer sam napolju gledala i bilo mi je teško - rekla je Aneli.

- Aneli, kome je Biljana slala tvoje gole slike? - pitao je Darko,

- Jednoj ženi, slike koje je Asmin slao Baji - rekla je Aneli.

- Nisam nikad slao Baji, nek se oglasi Baja - rekao je Asmin.

- To je bilo par dana nakon naše veridbe. Našle smo se i popile kafu i ona mi je ispričala. Došla sam da odjavim stan u Beogradu. Ona mi je to pokazala nakon par dana. Kad su doneli novac na Dedinju, ona je došla i tu su se sreli ona, Luka i Biljana. Ja je nisam zvala, nisam se htela oglasiti. Pa i ono što je izašlo između Biljane i Đedovića... - rekla je Aneli.

- U kom delu Luka pravi žrtvo od sebe? - pitao je Darko.

- Ne mislim to više, svoj je čovek i vratio se na pravi put - rekla je Aneli.

- Biljanu ne razumem, ispala je kontradiktorna. Više poštujem Nikolu koji je od početka imao svoje mišljenje, nego ona koja je pričala jedno, a mislila drugo. Što se Aneli i mene tiče, izdali smo jedno drugo. Ako su mi ovo uradili jednom, uradiće i sutra, jako sam ljut - rekao je Luka.

