ŠOK I NEVERICA! MOLILA ME DA SVR*AVAM U NJU: Asminu pao mrak na oči, obelodanio sve o odnosu sa Sitom Ahmić! Aneli ne zna gde udara (VIDEO)

Skandal!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem.

- Verujem da Luka ima mnogo toga još da kaže. Oni su srodne duše, pričaju po dva sata, a ne kažeu ništa. Jedino mi je žao Nore - rekao je Asmin.

- Za šta si je ti koristio kad si objavljivao njene slike i slike Žikine? Monstrume jedan! - rekla je Aneli.

- Istina boli! Pa da vide ljudi da je ista Žika. Predstavili su mene kao tatu monstruma, a hteli su da dokažu preko mene da je Luka tata godine - rekao je Asmin.

- Je l' treba da mi tvoj tata dete ispuca? Status! - vikala je Aneli.

- Treba da te bude sramota, Biljana šalje tvoju raširenu ribicu. Ja ne želim da vidim Aneli blizu sebe. Očekivao sam da vidim drugaricu Situ. Luka je ušao sa stavom da brani porodicu Ahmić. Nije znao da su izgubili podršku jer su se Biljana i Aneli izblamirale napolju. Žena napada Sandru da voli starije muškarce, a njen bivši može da joj bude deda - rekao je Asmin.

- Grofica je savršena majka i baka - ubacio se Luka.

- Baka slika ovako unuku dok pozira. Je l' to baka za primer? - skočio je Asmin.

- I ti i Aneli treba da budete zahvalni Grofici zbog Nore - rekao je Luka.

- Uzeli su sliku od moje mame i stavili na golu ženu. SIta ima po*no snimak, koja me moli da svr*avam na nju. Kako mi to objašnjavaš? Nek uđe Sita, videla me tri puta, a treći mi je pu*ila. Ti ljudi nisu normalni! Ta porodica nije normalna porodica. Baka od 50 godina se snima kako ka*a u kišobran. Mama, pošalji sve snimke sa TikToka. Aneli ne bi bila toliko loša da joj je mama normalna. Ovo je proizvod Jasmine Ahmić. Nije se Aneli sama odgajala. Njoj brat kaže da nisu krivi što su kriminalci, morali su ići tim putem. Ona ne zna da vodi dijalog. Ja sam pustio i tebe i Luku da pričate. Nemaš kućno vaspitanje! Ona ne zna da isprži tri jaja. Ti meni nisi kuvala nikad, možda sebi. Tebe se stidi svako. Šta si radila u ELiti sedam, niko te neće za vezu. Ona prosi na TikToku i uzima pare do fanova. Šta ćčeš ti pokazati svojoj ćerki? Sa čim se baviš 12 godina? Koje je tvoje zanimanje? Reketiranje Marinka i Asmina?! Nek kaže šta je radila 12 godina i od čega si živela! Ja sam bauštelac, a ko si ti? Mama i ćerka nose milione u koferima od droge. Mene bi mama ubila! Čija mama bi podržala ćerku da nose milione od narkotika u koferima?! Nek se pošalju dokazi! Natežem se sa jednom klošarkom - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić