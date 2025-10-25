Aneli je na silu ušla sa njim u odnos! Janjuš pitao Ahmićevu da li je više volela njega ili Luku: Njen odgovor sve šokirao (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Luka nije raskinuo, on je samo u trenutku raskinuo. On nama dokazuje koliko on voli Aneli, ali nama ne mora da dokazuje. Ja sam mu dokazao da je sve što sam ja pričao onako kako sam ja pričao. On ne može da je pita jer je on to znao. Neverovatno mi je da čovek ispada smešan. Luka ne sme da kaže to što ima jer se plaši Aneli i ljudi koji su ih podržavali - rekao je Janjuš.

- To nije istina. Govorite da nemamo reakciju, a ako kažemo da je napolju bio haos, opet nije bilo ljubavi - rekao je Luka.

- Koliko god budeš ovako funkcionisao i ne budeš iskren neće te nijedna žena voleti. Idealni odnos nije ovo. Aneli je na silu ušla sa njim u odnos. On je radio sve da dokaže ljubav na silu. Ja bih je prvo pitao da li želi nešto da baci, ako ne bi, ja joj nikad ne bih bacio. On je sam sebe ponizio. Sve što sam mu rekao se ispostavilo da ga nisam ništa slagao. Ja sam danas promenio mišljenje kad si rekao da ćeš da pričaš neke stavri. Sve dok ćutiš nema vajde. On i dalje veruje da će biti zajedno. Ne možeš da voliš sedam muškaraca za godinu dana - rekao je Janjuš.

- Volela sam samo tebe, pa Luku - rekla je Aneli.

- Pričala si da si volela i Asmina. Da li voliš Luku više od mene? - pitao je Janjuš.

- Trenutno da. Htela sam da uđem sa svim ogrlicama i prstenovima - rekla je Aneli.

- Njega su poslali ovde u vatru, a on ne zna ni šta je branio. Nije verenički prsten šnala za kosu, pa skidaj i vraćaj - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić