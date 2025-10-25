OBRAČUN TRESE ŠIMANOVCE! Nerio ne može da podnese da ga Aneli nabeđuje da je LAŽOV, očitao joj lekciju za sva vremena: Kad se izviniš meni i Hani... (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Neriom Ružanjijem.

- Kako se osećaš što ti Aneli ništa ne veruje? - pitao je Darko.

- Mislim da zna celu situaciju, ali da ne sme to javno da potvrdi. Ona staje na njenu stranu da je odbrani, da ne ispada toliki monstrum. Možda se boji da joj sad ne proda i Mercedes - rekao je Nerio.

- Shvatio sam da je ovaj sad auto ostavila na sigurnom - rekao je Darko.

- Dve godine je ušla, dva auta su prodata, zašto ne bi i ovaj sad bio?! Mislim da je njeno ćutanje sama potvrda da misli jedno, a govori drugo - rekao je Nerio.

- Kako komentarišeš što te prvo pitala za Janjuša? - pitao je Darko.

- To mi je bilo smešno - rekao je Nerio.

- Ko ti je sad?- pitala je Aneli.

- Janjuš, kao i tebi! Ne može da igra an dve strane, da podržava mene i da podržava Situ. Ne možeš mi reći da sam lažov, da je Hana narkomanka - rekao je Nerio.

- Kako komentarišeš što se Aneli hvali da te odgajila? - pitao je Darko.

- Čuvala me, ali me nije odgajala - rekao je Nerio.

- Kako Marko može mene da nagovori da pričam nešto o svojoj mami što nije istina? - pitao je Darko.

- Mlad je. Kako prolazi vreme vidim da majku mrzi i da nema nikakva osećanja prema porodici. Nikad nisi stao ni u moju zaštitu - rekla je Aneli.

- Mogu da stanem kad se ti izviniš i meni i Hani - rekao je Nerio.

- I kad nisam bila ovde on mene nije branio. Napolju smo imali užasne momente kad smo gledali njega, nije me ni tad branio. Sita jeste njega držala kući i nije mu dala da ozlazi, a ja sam ga branila i govorila da pravi kontraefekat. Samo nek je živ i zdrav, nek ima tri Hane u životu. On nije završio na ulici, živeo je u našoj kući. Oni su sami otišli - rekla je Aneli.

- A ti nisi rekla da moramo otići? Ja nisam došla da rešavam probleme porodične - pitao je Nerio.

Autor: A.Anđić