BEZOBRAZLUK SE STROGO KAŽNJAVA! Veliki šef žestoko udario ove učesnike po džepu, Uroš Stanić ostao BEZ MESEČNOG HONORARA

Nije retkost da učesnici najgledanijeg rijalitija "Elita" budu kažnjeni kada ne poštuju neka pravila. Iako učesnici najčešće krše pravila kada je reč o spavanju u nedozvoljenom treminu, nije retkost da imaju i izlive nepristojnog ponašanja koje Veliki šef odmah sankcioniše.

S obzirom na to da se neki ne libe da prekrše pravila, snose i posledice, te je tako Veliki šef odlučio da kazni Iliju Pečenicu, Miljanu Kulić i Uroša Stanića zbog neprisustvovanja u emisiji "Pitanja gledalaca", a Uroš je dodatno kažnjen mesečnim honorarom zbog skidanja bubice.

