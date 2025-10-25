Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Predstavnici Pink.rs i RED portala, Jovan Ilić i Darko Tanasijević, rešetali su učesnike Elite pitanjima na koja ste najviše želeli da čujete odgovore.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, na samom početku večeri podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Toliko si dozivala Alibabu, dve godine da se suočite, pa si govorila da je slabić, da sve laže i da se boji. Alibaba je došao, on je tu, primećujem da ti izbegavaš da izgovaraš sa njim, zbog čega je to tako - pitao je Darko.

- Zbog toga što je on veliki lažov, pokušala sam da pričam sa njim, on se sprda, a moje dete nije tema za sprdnju...Očigledno nisam bila ja da raspravi sa mnom šta ima, on čeka Situ i sa njom će se boriti. Ja sam za to da se mi dogovorimo, ne ide, juče me je vređao, tako da pristupa meni neće biti, jedino ako budemo morali da pričamo, pričaćemo, ali nema nikakvog pokušaja razgovora. On kada je video da se ovaj okrenuo, on sada ponovo krivi mene, sve me neke rečenice bole, napolju se jesam smejala - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Taj after nije u periodu kad ste imali Noru? Ti se njemu tri dana nisi javljala i onda si rekla da si trudna, pa on ne zna da li je dete njegovo? - pitao je Darko.

- Oni su mene pokupili na granici. Kasnije smo imali odnose i napravili smo Noru. Ja sam htela da Bajram provedem sa mojima, a on mi nije dao da ponesem kofer jer se zaljubio kao tetreb. Bio je nesiguran da ću ga odje*ati - rekla je Aneli.

- Došla si sa kesom, sa tri trenerke - ubacio se Asmin.

- Kako ja ovo da demantujem. Htela sam biti sa porodicom, poželela sam ih se- After nikad nije bio. Bila sam par dana - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić sela je sa Lepim Mićom u pab, te je tako porazgovarala sa njim o Asminu Durdžiću.

- Policija nam je zbog njega stalno kucala na vrata, vikali su: "Gde je Asmin", hteli su da nam uzimaju stvari iz stana zbog njegovih kazni - rekla je Aneli.

- Ti nemaš razloga da više muljaš i da petljaš, ti kaži sada sve. Šta te boli ku*ac šta će on da kaže - rekao je Mića.

- Na papirima su napisali da sam ja bila hapšena, zato što sam bila zaštićeni svedok...Ti ljudi koji su bili uhapšena, ja sam ih na suđenju prvi put videla. Ja sam pristala da se nagodim i da budem zaštićeni svedok. Pokušaću da dođem do kontakta tih ljudi - rekla je Aneli.

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić.

- Tebi je brat uzeo firmu...Dolazila je policija stalno za kazne, za čudesa, za sve. On ode ujutru u šest na posao, ja kada vidim policiju, ja se tresem i onda ga zovem. Svaka dva dana je policija dolazila na vrata, par puta sam dolazila sa slikama njegovim. Eto, toliko o tome - rekla je Aneli.

- Ti si pričala da je Asmin klošar i da nema prebijene pare, a onda si rekla da je Stanija s njim zbog para. Odakle mu te pare ako nema para, a Staniji uplaćuje dva miliona i vodi je na lignje?! Kako ste ti i Asmin živeli, od čijih para - pitao je Darko.

- Jeste on klošar, bezdinarević. Danas ima tri, četiri hiljade evra, on potroši odmah, ne zna da sačuva za ceo mesec. Putovali jesmo, on meni kaže da idemo u Dubai, hoće da potroši, ja se onda bunim da se kupi nešto za kuću...Ja sam ga snimila u sivom Lambordžiniju, dao mi je taj nemac da ga snimim - rekla je Aneli.

Darko Tanasijević nastavio je razgovor s Aneli Ahmić.

- Je l' nekada tebe tvoj brat, pošto si imala sa Asminom problema, da li te je nekada uzeo u zaštitu - pitao je Darko.

- Moj brat se naljutio na mene jer sam ušla ovde, kada je Nerio ušao ovde, on je van sebe čovek. Sada je tek on ustvari reakciju pravu ima na njega, kada se pojavio i čuo koga spominje i šta priča - rekla je Aneli.

- Pričaj, s čime si se ti bavila od 20. do 22. godine?! Prostitucijom - rekao je Asmin.

- Molim da se ovo zabeleži, tužba za tebe! Uvek sam bila snalažljiva i nikada se nisam bavila prostitucijom - rekla je Aneli.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Zbog čega Aneli izbegava suočavanje s tobom, a dozivala te je dve godine - pitao je Darko.

- Ja se ne zaj*bavam sa situacijom, nego sa njom kao osobom...Ona samo priča da je nešto laž, pa to ponavlja i onda zove Situ da tuži. I kada sam bio u Majamiju, pisao sam joj da vidim dete - rekao je Asmin.

- Nisi pisao, pisao si mi ljubavne poruke dok je Stanija bila na jogi - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Bebice, ti kao neko ko posmatra sve ovo sa strane, do kakvih zaključaka dolaziš? - pitao je Darko.

- Ona ništa konkretno nije rekla. Uverljiviji je Asmin, ima argumente i dokaze. Ovo što ona priča nema nikakvog smisla. Aneli je stavrno matirana, ništa konkretno nije rekla. Ništa od sedme sezone nije demantovano, ako krenemo od ugovora za brak. Izvinjenje nije bitno. Bitno je da obave razgovor, a ovo nadmetanje je nebitno. Ako je prićala da su imali putovanja, lep život, dobra kola, a neko da dođe i uzme blender od sto evra, to su budalaštine - rekao je Bebica.

- Da se vratimo na sedmicu, kako dete neće geldati ono što je ona izgovarala za oca?! Ništa nisam čula i videla, nema ništa da kaže. Da je on došao da se*e po meni, ja bih letela po stolu. Ovo za prostituciju neću da zalazim, ali se pričalo i o tome. Što si sklepala dete sa skraćenim kretenom? Došlo je sve na moje. Asmin je potvrdio ono što sam negde i mislila. Kad se brani, bude što se*eš po bivšoj. Verujem da je Luka ušao da se bori za Ahmiće sa hijenama - rekla je Milena.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić ušli su u raspravu tokom emisije "Pitanja novinara", a Maja Marinković je odreagovala na Asminovo pitanje upućeno Aneli, konstatujući kroz osmeh da je u pitanju, kako je rekla, konkretno pitanje. Kada je to uradila, ona je odmahnula Luki rukom, aludirajući na to da "nema veze"

S druge strane, Luka joj se osmehnuo, stavio naočare, a potom ih opet skinuo. Nakon samo nekoliko sekundi, on je s osmehom ponovio Majin pokret, a kako će na ovo reagovati Aneli Ahmić, ostaje nam da ispratimo.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem.

- Jesi li izbacio iz sebe bar delić onoga što si gutao? - pitao je Darko.

- Jesam, ali ne bih da pričam ovde. Ona je bez ikakvog razloga rekla da sam razbio telefon. Ako je istina, ona je okej, tako je. Smučilo mi se više da budem u ovom odnosu. U više navrata sam pokušavao da se dozovem pameti. Ona je bila ta koja se izvinjavala, a ja sam razumeo. Skupilo mi se sve što me omalovažava kao muškarca. Ako si ustala ispričaj sve. Ja sam taj koji ne želi razgovor i koji sam povređen. Ja sam siguran da ona nije spremna na porodicu. Ja sam neko kome je pričala sa strane jedno, a ovde vidimo drugo. Imali smo planove o kojim smo pričali svakih par dana napolju. Bili smo tim, a ovde vidim da je protivnik moj. Rekla mi je da će ući zbog Asmina, ali vidim da joj to nije prioritet. Trebala je da se drži toga i to da raspravlja - rekao je Luka.

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i njenom ponašanju.

- Da li shvataš da je Asmin možda bio u pravu i da dolaziš na njegove reči, jer je ona za njegovu majku Mevlidu pričala da je ku*vetina, danas ti kažeš da je to pričala za tvoju majku - pitao je Darko.

- Nije ona imala loše mišljenje o Biljani, ona je poštovala Biljanu. U jednoj svađi je provukla Biljanu u množini, mislila je da je sa jednom ženom protiv nje. To je takva sitnica, ali je ona neko ko reaguje burno. Ta njena rečenica je sažeta u 10 sekundi, a ona je 60 dana poštovala Biljanu - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Lukom Vujovićem.

- Treje pet minuta da ode u servis i izvadi sve što je postojalo u teelfonu. videće da snimak nikada nije postojao. Dva dana kad je bila rasprava i kad je Grofica molila da dođem kući - rekao je Luka.

- Ja sam napolju saznala sve te neke stvari - rekla je Aneli.

- Taj Coka je dovezao mene i Aneli. Taj dečko nema veze sa ovim svetom. Rekao sam mu samo da je kod Aneli telefon. On nikad ne bi došao u situaciju da uzme od Aneli telefon. Hteo sam da neko zna gde mi je telefon. Ja sam joj dao poverenje i ušao. Sanja je sa mnom isto razgovarala i pričala pred ulazak. Dao sam joj šifru od profila - rekao je Luka.

Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće kako bi sa njim i Ilijom Pečenicom porazgovarala o Luki Vujoviću, njenom bivšem vereniku.

- Šta imam da se obraćam komšiji za moju ženu? - rekao je Mića.

- Van pameti! Dao privatnost a obrisao sve - rekao je Ilija.

- Ona nije mogla da izdrži ovde, pa mu je rekla sve. On je hvalio vezu kao da je bajna i sjajna - rekao je Mića.

- To su vaše veze i brakovi, zato ste tu gde jeste. Budi u vezi sa Cokom i rešiš sve probleme. Meni kad bi moja žena ovo uradila ja bih spakovao stvari. Oni nemaju mu*a to da uraje jer imaju veći interes od veze, a to su fanovi - rekao je Mića.

Rada Todorović odvela je Luku Vujovića sa strane, te mu je tom prilikom otkrila šta je na žurki zatekla u pabu kada je reč o Aneli Ahmić.

- Znaš ono veče kada si počeo da plačeš, ja sam došla do Aneli i Zorice, ja sam rekla Aneli da preteruje i njena reakcija je meni lično delovalo kao da je njoj drago što si plakao - rekla je Rada.

- Ma dobro, nema veze - rekao je Luka.

- Meni je ona nejasna, ja sam na tvojoj strani - rekla je Rada.

- Ja za Groficu ne mogu da kažem ružnu reč, a ako ona pronalazi zamerku, Bože moj. Ja sam je vozio na aerodrom kada je putovala nazad, ja o ženi mislim sve najbolje. Može svet da padne, ne ide, nije se dozvala pameti i kraj priče. Meni bi bilo lakše da kaže sve i gde mi zamera i sve, okej, ima razloge, ali nemoj da mi okrećeš priču, a napolju je bila presrećna - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš to što je Luka rekao da je od sinoć najsrećniji na svetu? - pitao je Darko.

- Želim mu svu sreću. Prsten sam skinula i stavila u kutiju, da imam kad budem otvarala zlataru - rekla je Aneli.

- Kako bi reagovala kad bi znala da je Baja otvorio šampanjac da proslavi i da je rekao da Ahmići od Vujovića ni wc papir ne mogu da uzmu? - pitao je Darko.

- Očekivano - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem.

- Verujem da Luka ima mnogo toga još da kaže. Oni su srodne duše, pričaju po dva sata, a ne kažeu ništa. Jedino mi je žao Nore - rekao je Asmin.

- Za šta si je ti koristio kad si objavljivao njene slike i slike Žikine? Monstrume jedan! - rekla je Aneli.

- Istina boli! Pa da vide ljudi da je ista Žika. Predstavili su mene kao tatu monstruma, a hteli su da dokažu preko mene da je Luka tata godine - rekao je Asmin.

- Je l' treba da mi tvoj tata dete ispuca? Status! - vikala je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom Marinković.

- Ona radi isto kao sa svakim muškarcem, sad tako prolazi i Luka. Aneli nema emocije prema Luki. Dovoljno je da prođem pored njih i odmah nastane haos. Nisam videla da je pokazao ljubomoru sad. Donela sam mu juče sliku da voli, ali da ne zaboravi sebe - rekla je Maja.

- Mene bi bilo sramota da govorim šta mi je otac uskartio u 37. godini. Ispada da ti je žao zbog toga! Imam utisak da se Luka otrgao iz kadži roditelja, uživao, a sada... Biljana je odigrala najbolju ulogu, ali ne znam koji joj je cilj. Baja ispade da je čovek koji je održao svoj stav da odvoji Luku i Aneli. On je ispunio ono što je želeo. Biljana je izmešetarila, da ne znam šta joj je bio cilj. On se otrgao i uživao sa Aneli. On je doživeo imaginaciju idealne veze koju zapravo nije imao sa Aneli. Ispostavilo se da oni upravljaju njegovim ljubavnim životom. Kraj cele priče je da se Luka nakon ovakvih propalih veza vraća roditeljima - rekao je Ivan.

- Delimično si u pravu. Nama je upropastilo vezu korišćenje telefona i sve. Želim da budem sam i živim svoj život. Možda vremenom se pokaješ i budemo prijatelji. Doći će dan kad će reći da me poštuje i ceni kao muškarca - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Luka nije raskinuo, on je samo u trenutku raskinuo. On nama dokazuje koliko on voli Aneli, ali nama ne mora da dokazuje. Ja sam mu dokazao da je sve što sam ja pričao onako kako sam ja pričao. On ne može da je pita jer je on to znao. Neverovatno mi je da čovek ispada smešan. Luka ne sme da kaže to što ima jer se plaši Aneli i ljudi koji su ih podržavali - rekao je Janjuš.

- To nije istina. Govorite da nemamo reakciju, a ako kažemo da je napolju bio haos, opet nije bilo ljubavi - rekao je Luka.

- Koliko god budeš ovako funkcionisao i ne budeš iskren neće te nijedna žena voleti. Idealni odnos nije ovo. Aneli je na silu ušla sa njim u odnos. On je radio sve da dokaže ljubav na silu. Ja bih je prvo pitao da li želi nešto da baci, ako ne bi, ja joj nikad ne bih bacio. On je sam sebe ponizio. Sve što sam mu rekao se ispostavilo da ga nisam ništa slagao. Ja sam danas promenio mišljenje kad si rekao da ćeš da pričaš neke stavri. Sve dok ćutiš nema vajde. On i dalje veruje da će biti zajedno. Ne možeš da voliš sedam muškaraca za godinu dana - rekao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem.

- Nema ovde ni Lj od ljubavi, poštovanje nisu pokazali. On nije pokazao poštovanje zbog Maje, pa Sare, ali ni ona nije pokazala dok je bila napolju. Veza im je bila lažna, svela se na fanove i podršku. On je znao da će mu Aneli zameriti mnoge stvari. Dosta je danas rekao o njihovom odnosu. Dolaziće do nekih rasprava i svađa ponovo - rekao je Anđelo.

- Doći će do svađe jer sve što priča po strimovima priča za narod - rekao je Luka.

- Ti si kriv što si danas spomenuo za telefon - rekao je Terza.

- Uzeo mi je telefon jer je bila neka čarka u kući i bacio ga - ubacila se Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Neriom Ružanjijem.

- Kako se osećaš što ti Aneli ništa ne veruje? - pitao je Darko.

- Mislim da zna celu situaciju, ali da ne sme to javno da potvrdi. Ona staje na njenu stranu da je odbrani, da ne ispada toliki monstrum. Možda se boji da joj sad ne proda i Mercedes - rekao je Nerio.

- Shvatio sam da je ovaj sad auto ostavila na sigurnom - rekao je Darko.

- Dve godine je ušla, dva auta su prodata, zašto ne bi i ovaj sad bio?! Mislim da je njeno ćutanje sama potvrda da misli jedno, a govori drugo - rekao je Nerio.

Darko Tanasijević, voditelj i novinar, nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić o Neriju Ružanjiju.

- Nije to moj problem Nerio, nisam ni ja takva - rekla je Aneli.

- Osoba koja gleda sa strane, kaže za ovu da je narkomanka, a mi smo čuli te glasovne poruke - rekao je Darko.

- To su bile dve narkomanke, jedna se izlečila, ova nije i to je to. Neka narod zna da sam bila narkomanka, da imam blokatore - rekla je Aneli.

Novinar i predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Milosavu Pravilović i Jovana Rajića, koji su progovorili o njihovom odnosu.

- Milosava, šta se dešava između vas dvoje - pitao je Joca.

- Mi se družimo već mesec dana, pametan muškarac, kralj bakra. To je to što se mene tiče. Sviđa mi se, lep je čovek i mladić, ali smo mi drugovi za sada. Momak je pozitivan, imamo teme iste, poklapamo se u svemu, zgodan je i visok. Ja volim ovakve muškarce. Danas smo baš lepo pričali u ekonomskom, momak je na svom mestu i to je to - rekla je Milosava.

- Bogami Milosava napolju je haos, koje su to teme koje obrađujete - pitao je Joca.

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi progovorio o odnosu Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Da li te uznemirava činjenica da je Filip Đukić priznao da mu se sviđa Teodora i da li se smatraš uvređenim - pitao je Darko.

- Ne, nije mi ništa dečko rekao, niti me je prozivao i ponižavao. Ne osećam sa Teodorine strane da se bilo šta dešava, ima pravo da kaže šta oseća i misli. Ne ugrožava me ništa, ne remeti me ništa, ravan sam - rekao je Bebica.

- Rekao je da neće da se meša u veze, ali je ostavio veliku mogućnost da se nešto desi, kako gledaš na to - pitao je Darko.

Darko Tanasijević podigao je Teodoru Delić, kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Filipom Đukićem.

- Šta se zbiva između tebe i Đukića - pitao je Darko.

- Ja nisam primetila ništa, mene jedino zanima Nenad u ovoj kući i to je to - rekla je Teodora.

- Kakav je tebi Filip - pitao je Darko.

- Filip je okej momak kako sam primetila ovde, mogu da ga komentarišem kao rijaliti igrača. Mislim da sam ga i navela na anketi za objektivnost, nismo 20 reči progovorili ne mogu ništa više da kažem - rekla je Teodora.

Zorica Marković naredna je dobila reč od Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala odnos Teodore Delić i Filipa Đukića.

- Zorice, da li je Bebica iskren kada kaže da ga ovo ne pogađa, da li je Teodora iskrena kada kaže da je Filip ne intresuje - pitao je Darko.

- Veprino, nerast ti je izašla iz obora, nemoj da glumiš kada je sve jasno i sve se vidi. Ja sam pogrešila, mislila sam da gleda drugog dečka, ali nisam videla odavde. Kada smo na žurci, dok ova veprina igra rulet, Anđelo tu uvek stavi rukicu oko struka, a ustvari je Filip u pitanju. Ovaj može da glumi koliko god hoće, kao što reče Boginja, sve se vraća i sve se plaća - rekla je Zorica.

- Da li ti iz Bebičinog izlaganja vidiš da je on siguran ili da krije nesigurnost - pitao je Darko.

- Glumi, šta da kažem, glumi. Sada će da počne da povraća, svr*iće, dobiće i proliv pa će smršati. Veprina mora da smrša, ovde su gomilu laži govorili za mene, neka sada pogleda istini u oči jer je to tako kako jeste - rekla je Zorica.

Joca novinar, novinar i predstavnik RED portala, podigao je Saru Stojanović i Saleta Luksa, kako bi progovorili o njihovom odnosu i vezi.

- Šta se dešava između tebe i Luksa, šta ti se najviše dopalo na njemu - pitao je Joca.

- Mi smo se ovde družili, uvek je bio tu za mene, iako sam lupetarala gluposti, uvek je bio tu za mene i nije me osudio. Nismo planirali da će se ovo desiti, ali se desilo sve spontano i desilo se da se spojimo. Iskreno da ti kažem da mi se najviše sviđa da je pravi muškarac i ne zanima ga moja prošlost i moji bivši. Ako sam ja srećna, šta mene briga šta je ko radio u prošlosti - rekla je Sara.

- Spomenula si da si ga zapazila, što ga ranije nisi isticala, više si se skoncetrisala na ostale - pitao je Joca.

- Nisam ga gledala kao partnera, nego kao na prijatelja, od samog starta smo imali prijateljski odnos. On je ovde bio i sa Sarom i sa Petjom, ja sam ga savetovala, kao i on mene - rekla je Sara.

Aneli Ahmić presvlačila se u garderoberu kada je naleteo Janjuš, te su tom prilikom započeli sa komunikacijom.

- Ovde jednom - rekao je Janjuš i pokazivao je na usta.

- E, mani me se, možemo piti kafu i možemo biti korektni. Moraš prvo Kačavendu da kre*neš - rekla je Aneli.

- Ne lupetaj gluposti, ne možeš da znaš - rekao je Janjuš.

Rada Todorović prišla je Miljani Kulić i Dači Virijeviću. Naime, Dača i Miljana su se sve vreme jurili, te je tako Kulićeva govorila kako želi, ironično, da se smuva sa Dačom.

- Jao, otkud ti crna Radmila ovde, u ovoj priči - rekla je Miljana i počela je da se smeje.

- Morala sam ovo da čujem, ostavi nekog mladog i lepog za mene, nemoj sve da uzmeš za sebe - rekla je Rada, aludirajući na Daču.

- Evo, teškog srca ti da prepuštam - rekla je Miljana.

Tanja Stijelja Boginja i Dušica Đokić ušle su u verbalni sukob kada su krenule da spavaju, jer je Dušica uvredila njene roditelje.

- Ne dao Bog da budem sportista kao ti i da vređam nečije roditelje i da govorim da je neko kopile. Ima da plačeš! Ja sam psihički jaka, za mene je ovo mala maca. Mogu samo da driblam ja, a ne mene - rekla je Boginja.

- Govoriš o sebi - rekla je Dušica.

- Da te ne bih ja postavila na mesto i da te ne bih komentarisala... Dušice sram te bilo, zna se da nema roditelje i da je nisu mogli vaspitati - rekla je Mina.

