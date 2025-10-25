NIJE LUKA, NEGO LUJKA: Žana osula rafal po Vujoviću, pa se osvrnula na Aneli: ONA NIJE PREBOLELA ASMINA! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su Žanu Omniu, koja je prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Aneli je zamerila Luki jer je nije branio dok ju je Maja prozivala, kako gledaš na to?

- Nije mi žao. Dobio je anksiozni poremećaj ličnosti. On je zaboravio ko je i šta je, pogubio se u svojim lažima. Ranije je bio momak za primer, imao je kodekse. Luka je pokušao da igra na kartu žrtve. Bilo bi mu bolje kada bi se probudio iz tog sna. Nije ni on iskren u odnosu sa Aneli. Ne treba mu verovati previše. Ograđuje se i od mene. Nismo se družili osam godina dok je boravio gde je boravio, ali imamo zajedničko društvo. Luka je bez prijatelja ostao zbog ponašanja, niko ga ne prepoznaje. Sad je sve spreman da zbog podrške ostavi na cedilu. Mene ne može da obmane.

Luka je rekao da su mu zajednički prijatelji zamerili ono što ti je izrekao, ali da mu nisu zamerili to što je izgovorio Kačavendi, da li je to tačno?

- Ne, nije. Mi nismo neke teške reči imali. Mislim da svakako nije primereno ono što je Mileni izrekao. Niko ga više ne doživljava kao ozbiljnu osobu, to je tako. Luka je nekad bio osoba vredna poštovanja, ali više nije to. Sada izmišlja stvari, postao je totalno drugačiji. Što se tiče Aneli, on nju ne zanima, to je jasno. Mislim da je njima podrška najvažnija, to je činjenica. Ona nije prebolela Asmina, to je činjenica. Luka više nije Luka, nego Lujka, to je tako. Ja sam rekla i da sam očekivala da će ga Aneli ostaviti kad uđe. Aneli možda bude i sa Janjušem, jer taj odnos nije iskristalisan, ali po mom mišljenju, najveću njenu emociju vidim prema Asminu.

Autor: S.Z.