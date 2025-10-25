AKTUELNO

Domaći

ČINI MI SE DA LJUBAV CVETA: Samir Ramović za Pink.rs progovorio o odsnu Kačavende i Janjuša i priznao! VOLEO BIH DA...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Samirm je mnoge iznenadio pružajući podršku odnosu Kačavende i Janjuša!

Učesnici "Elite 9" sve više pričaju o emocijama koje su primetne između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, a mi smo za mišnjenje pitali i dobro poznatog rijaliti učesnika Samira Ramovića koji je ranije gajio simpatije prema Kačavendi, a sa Janjušem imao krajnje prijateljske odnose.

Foto: Pink.rs

- Po onome što sam video, čini mi se da ljubav cveta. Emocije su obostrane. Janjuš pokušava da se kontroliše, ali Mileni popuštaju lagano kočnice. Voleo bih da uspeju - rekao je Samir.

Foto: RED TV Printscreen

Podsetimo, Samir je u "Eliti 7" otkrio da gaji simpatije prema Kačavendi, a us itoj sezoni družio se i sa Janjušem. Iako mnogi nisu očekivali da ovaj odnos dobije Samirovu podršku, on je sve iznenadio.

Autor: M. V.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Izgubio sam poverenje ali... Terza priznao da je jedva čekao razgovor sa Sofijom pa otkrio da li se nada njihovom pomirenju (VIDEO)

Domaći

Mile Kitić progovorio o saradnji sa Sandrom Afrikom, pa otkrio šta misli o ćerkinim pesmama: NE DOPADA MI SE NIJEDNA! Priznao da je ZBOG OVOGA hteo da

Domaći

'JA BIH UZEO NAFTU I ZAPALIO BIH SE OD SRAMOTE!' Nakon što je Aneli otkrila da želi da vidi Durdžića i suoči se sa njim, on javno udario na Janjuša, p

Zadruga

Ivan i Jelena sve bliži: Pobegli od svih, da li je pomirenje na pomolu? (VIDEO)

Domaći

Ostao bez žene koju je voleo, dece i kuće: Đole Đogani progovorio o razvodu - Priznao da je prošao kroz pakao!

Zadruga

Šok nad šokovima: Ivan sumnja da se Aleksandra i Ena muvaju, priznao da se najviše ogrešio o Milovana! (VIDEO)