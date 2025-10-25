ČINI MI SE DA LJUBAV CVETA: Samir Ramović za Pink.rs progovorio o odsnu Kačavende i Janjuša i priznao! VOLEO BIH DA...

Samirm je mnoge iznenadio pružajući podršku odnosu Kačavende i Janjuša!

Učesnici "Elite 9" sve više pričaju o emocijama koje su primetne između Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjuša, a mi smo za mišnjenje pitali i dobro poznatog rijaliti učesnika Samira Ramovića koji je ranije gajio simpatije prema Kačavendi, a sa Janjušem imao krajnje prijateljske odnose.

- Po onome što sam video, čini mi se da ljubav cveta. Emocije su obostrane. Janjuš pokušava da se kontroliše, ali Mileni popuštaju lagano kočnice. Voleo bih da uspeju - rekao je Samir.

Podsetimo, Samir je u "Eliti 7" otkrio da gaji simpatije prema Kačavendi, a us itoj sezoni družio se i sa Janjušem. Iako mnogi nisu očekivali da ovaj odnos dobije Samirovu podršku, on je sve iznenadio.

Autor: M. V.