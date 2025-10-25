ZLA SI, NE ZNAM KAKO ĆEŠ UMRETI! Pogledajte poruku koju je Asminova majka Mevlida poslala Siti Ahmić: Sin ti je u Elitu došao go i bos, STIDI SE!

Godinama traje rat porodica Durdžić i Ahmić, a međusobne prozivke su sve učestalije otkako su se konačno, posle dve godine, bivši supružnici Aneli i Asmin našli oči u oči, u "Eliti 9".

I dok Ahmići drže stranu svoje Aneli, Durdžići brane svog sina Asmina, a jedan njihov potez oduševio je javnost. Naime, kada se u "Elitu" uselio Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić, koje se ubrzo i javno odrekao, Durdžići su mu poslali paket garderobe i brojnih potrepština. Iako je za mnoge bilo očekivano da će Sita spustiti loptu prema Asminovim roditeljima, to se nije desilo, već su prozivke postale još češće, a sada je Mevlida, Asminova majka, rešila da se direktno obrati Siti.

Naime, Mevlida joj je poslala poruku, a njen suprug Mustafa podelio je snimke ekrana putem Fejsbuka, gde je pratiocima poručio da Sitin odgovor nikada nije stigao.

Poruku prenosimo u celosti:

- Stidi se, Sita, svojih reči. Poslala sam ti sinu sve iz prodavnice, sve je bilo u dva dana, i prevoz da se organizuje... Teško sam to sve stigla, da kupim, preperem, spakujem - od čarapa pa do kape, poslala sam mu zbog toga što mi se moj Asmin obratio i tražio da mu pošaljemo jer ti je došao i go i bos, ništa nije imao. Svoj mu je jelek snimio prvo veče... Poslala sam mu četiri para trenerki, marka je bila Adidas i Puma, četiri majice kratkih rukava, dve majice dugih rukava, 12 pari čarapa, osam komada gaća, buda, batike Adidas, dve posteljine, komplet deka, šampone, kupka za kupanje, brijače, penu za brijanje, pastu za zube, četkice za zube, kafe i tako dalje...

Umesto da se zahvališ, ti ponižavaš moj trud i poklon za tvog sina. Mom detetu kada bi neko čokoladu pruži, bilo šta, ja mu se zahvalim do neba. Ti, Sita, toliko si me razočarala... Tako sam te bila zavolela i tako si mi postala draga zbog svega, a najviše zbog Nor da sam je mogla videti ponekad i zbog tvoje dece. Nije ti lako kao samohranoj majci, a pored svega imaš i dete bolesno i nekako sam se saosećala sa tobom. Ne znam da si me za bilo šta zamolila ili da sam primetila da ti bilo šta treba, to bi ti učinila i pomogla. I ja i Mustafa smo zbog tvoje dece i tebe, što sam mislila da si dobre duše, da nisi pokvarena, a sada me uveravaš koliko je baka Nada u pravu jer ti stvarno znaš biti dobra i veoma zla. A sve Aneli što ima loše stvari, Sita, od tebe je, ona nije pokvarena koliko si ti. Ja ne znam kako ćeš joj dževap dati ako ti ona ne da halal, ja ne znam kako ćeš umreti. Toliko Sita od mene, stidi se - poručila je Mevlida.

Autor: D. Tanasijević