SITA JE UCENJUJE, MORA DA ME BLATI! Neriova Hana razvezala jezik o Aneli: Pričala mi je da joj je sestra LUDA!

Otkako se Aneli Ahmić uselila u "Elitu", mnoge intrigira njen odnos sa nećakom Neriom Borisom Ružanjijem, koji je se nedavno javno odrekao svoje majke Site Ahmić, Aneline rođene sestre.

Aneli je optužila Neria da laže kada priča o golgoti koju je prošao sa majkom, što je njega duboko uvredilo, a još više kada je optužila njegovu nevenčanu suprugu Hanu Duvnjak, sa kojom ima dete, da je narkomanka.

O tome je bilo govora i protekle noći, u emisiji "Pitanja novinara", nakon koje se oglasila i sama Hana, te javnosti približila svoj odnos sa Neriovom tetkom Aneli.

- Iskreno da vam kažem, počinje mi biti žao Aneli iz razloga što se pogubila u svim lažima tamo. Na intervjuu sa nekim likom priča da sam koristila sve i svašta i da sam narkoman, da nikada nije bila dobra sa mnom, a sada kaže da sam narkoman radi trave i da me gledala kako pušim (smeh). A kada je bila u Dubrovniku pričala je sa mnom kako je Sita luda jer traži DNK test za Ariju jer zna da je to dete Neriovo i da zna da sam ja okej cura - napisala je Hana na Instagramu i dodala:

- Kada je došla prošlo leto smejala se sa mnom, davala mi haljine (koje je Sita rekla da sam ukrala", ja joj radila frizuru i njoj i Nori, komentarisala je kako sam divna sa njenom Norom i da je moram naučiti kako raditi Nori frizuru. Dolazila je u Jasne u kuću i govorila da je lepo sređena jer sam ja okrenula malo nameštaj. Iskreno, verujem u priču da Sita ucenjuje Aneli sa nečim da priča sve ovo za mene. Ja verujem iskreno da će i ona stati i videti da joj od ovih laži nema ništa. To je sva komunikacija sa Aneli koju sam imala i uvek sam je gledala kao normalniju sestru od njih dve - zaključila je Neriova buduća supruga Hana.

