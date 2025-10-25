ANELI JE SLUŠALA KAKO SAM PLAKALA I MOLILA... Neriova baka Nada raskrinkala Ahmićevu, pa obelodanila ŠOKANTNE KLEVETE Grofice!

Nada Ružanji, baka učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, javila se našoj redakciji nakon sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", gde je Neriova tetka Aneli Ahmić izjavila da nije znala da je njena rođena sestra Sita, Neriova majka, pet godina posle pogibije supruga Borisa podigla novac sa stambene štednje, koju je porodica Ružanji uplaćivala za Neria, i sebi ugradila silikone.

Nadu je izrevoltiralo to što se, kako je objasnila, Aneli pravi luda.

- Kaže Aneli u emisiji da je bila mala. Moj Boris je poginuo 2004., Aneli je tada imala 15 godina. Kada je Sita podigla novac, Aneli je imala 20, nešto malo više. Sve je morala znati. Slušala je kako sam ja plakala i molila da novac vrate, jer to nije bio moj novac, već novac od mog sina koji je on hteo da se pokloni Neriu. Aneli je toliko glupa, nema pojma ni o čemu - rekla je Nada za Pink.rs i dodala:

- Zašto se zove stambena štednja? Bio je ugovor na pet godina, posle toga trebalo je ugovor ponovo obnoviti i to bi išlo tako četiri puta, odnosno najduže do Neriove 20. godine, kada bi mu to moj sin Goran poklonio.

Užasnuta je klevetama svoje bivše prije Jasmine Ahmić Grofice.

- Grofica priča po emisijama da sam ja tražila od Centra za socijalni rad da provere da li je Nerio obrezan i da će ona meni poslati te kožice. Dokle ona ide, ruga se, da sam ja to pitala i tražila... Nemam reči! Zašto nismo dobri? Ja sam im dovela taj centar, oni su im stalno dolazili, ali su i Neria naučili da smo mi zlo, da mu se zato prijatelji rugaju, da mu baba ne želi ništa dobro, a mi smo samo želeli da se bori za školu, jer je imao tu mirovinu... Vidite do čega je došlo, ništa on nema, šta će on raditi sutra ja se pitam - poručila je ona.

Autor: D. T.