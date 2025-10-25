AKTUELNO

Domaći

NJEN SUD SU SVI ČEKALI! Sandra Obradović prvi put prokomentarisala raskid veridbe Aneli i Luke, pa otkrila ŠOK informaciju: BILJANA JE VIŠE BILA ZA MENE, NEGO ZA NJU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljkog para Jovana Ilića - Joce novinara i Anastasije Buđić bile su Ivana Jovanović - Pljugica, Sandra Obradović i Ružica Kralj.

Na samom početku emisije, potegla se tema odnosa Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Foto: RED TV Printscreen

Sandra, kako komentarišeš sutaciju u kojoj se nalazi tvoj bivši momak, Luka Vujović?

- Ja sam tvrdila da se veza Aneli i Luke bazirana na obostranoj korisit. Oboje igraju na kartu žrtve. Oboje su namazani i jednaki u svemu tome. Prošle sezone sam mislila da ona više igra na kartu žrtve, ali sam sada sigurna da su oboje isti. Vidim da im se sad sve vraća, ovo je karma, da se razumemo. Ona je tražila razlog da ga se reši.

Kako se ti osećaš kao osoba koja nije bila prihvaćena od strane Lukine majke, dok je Aneli želela za snajku?

- Ja sam čula glasovne poruke, u kojima se može čuti da je ona više navijala za mene, nego za Aneli. Parfem koji je prošle godine dobila Aneli, bio je namenjen meni, ali ga je ona preusmerila za nju, kada je već on srećan pored nje. Eto, otkrila sam i to.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA; Zadrugari

#Pink.rs

#Sandra Obradović

#ZADRUGA ELITA

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sandra zgrožena odnosom Luke i Aneli: Priznala da su za nju teško blamovi, pa otkrila da je tipovana! (VIDEO)

Domaći

Njen sud su svi čekali: Prvi put nakon ozvaničenja Matorine veze sa Draganom, njena sestra otkrila da li ih podržava (VIDEO)

Zadruga

Ovu reakciju su svi čekali! Pogledajte šta je Luka radio dok su učesnici gledali ljubavni klip Janjuša i Aneli (VIDEO)

Domaći

JA SAM UZ NJIH! Biljana Vujović se oglasila za Pink.rs nakon raskida veridbe Luke i Aneli, pa priznala da jedva čeka POMIRENJE: Pomenula PREVARU i otk

Domaći

NJEN SUD SE ČEKAO: Biljana Vujović prokomentarisala žestoku raspravu Luke i Aneli, evo da li će nakon svega primiti Ahmićevu u svoj dom

Košarka

GROBARI SU OVO ČEKALI: Obradović prvi put govorio o dolasku Murinena u Partizan