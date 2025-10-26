AKTUELNO

POJAVILE SU SE ISKRE: Sandra Obradović izanalizirala odnos Janjuša i Kačavende, pa spomenula Anelinu SUJETU: POKAZALA JE LJUBOMORU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Sandra Obradović je u emisiji ''Pitam za druga'' prokomentarisala odnos Marka Janjuševića Janjuša, Aneli Ahmić i Milene Kačavende.

Sandra, da li vidiš nešto između Aneli i Janjuša?

- Nisam znala da li će prelomiti između Aneli i Janjuša, ali vidim da naginje prema Janjušu i dogovaraju se i za kafu, što su danas radili. Aneli je pokazala ljubomoru kad je reč o odnosu Milene i Janjuša. Pokazala je ljubomoru.

Kako ti deluje Janjušev odnos sa Kačavendom?

- Pojavile su se među njima neke iskre. Dosta je prisnije druženje od onog što smo mogli da vidimo od nje. Milena se ni sa kim ovako prisno nije družila. Videćemo kako će se situacija dalje odvijati.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

