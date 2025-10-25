Hana Duvnjak, nevenčana supruga učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, na svom nalogu na Instagramu objavila je nove dokaze koji potvrđuju njegovu priču o haotičnom odnosu sa majkom Sitom Ahmić, koja ih, kako su više puta ponovili, nije ostavljala na miru.
Hanine prethodne dokaze Sita je na razne načine pokušala da demantuje.
- Evo sad ću malo pustiti poruke koje je Nerio tražio da pustim. Bila sam pustila par, pa je rekla da su veštačka inteligendija, da vidim kako će sad ovo "demantovati" - najavila je Hana, pa krenula u akciju.
- Ovo je kada je poslala da nas uhode da se sazna gde živimo i na to isto mesto poslala čoveka neki dan - napisala je Hana i priložila dokaz.
Usledile su prepiske Neria i Site.
- Narkomansko smeće! A ti ideš u zatvor ili lečenje, odluči šta ćeš, kukavice mala! J*be se sa kim stigne, drogirana k*rva. Srešćemo se, ako Bog dan, plakaćeš sine, veruj mi da hoćeš, i moliti me da ti pomognem - pisala je Sita.
- Džaba me izbegavaš, imaš veliki problem, ali me izbegavaš. Strašne stvari ti se spremaju, da znaš, a ja ću pustiti nek ti se dese. Mesec dana te zovem, ignorišeš. Kuku dete, šta si nam svima uradio od života, a najgore od svega, imate 11 prijava na socijalnom. Jadna vam pamet, i kurta i murta vas prijavljuje, a tebe će pritvoriti i nju, odmah da znaš.
- Videćete... Jadan ti, zatvor, jer se drogiraš! Serkiraj se za sebe, narkomanu, j*baću joj majku narkomansku! Ići ćeš u zatvor jer diluješ i drogiraš se - glasile su neke od poruka.
- Bruko, jadna ti, zatvor radi poreza! Znaš li šta drugo reći osim narkomanu? Ne da mi se čitati iste poruke, ćao. Boli te istina, zato i pizdiš - odgovorio joj je Nerio, a Sita se tu nije zaustavila:
- Videćeš sve, u ponedeljak ide prijava za sve. Pseto jedno, meni ćeš ti od*ebi, narkomani videćete - pisala je Sita, koja ga je iznova terala da se testira na drogu, iako bi svaki test bio negativan.
- Test idi radi. E moj sine, mrtva drogirana zvala novinare i svašta lagala. E moj sine, šta vam je uradila sa ovim, niste svesni. Opet braniš tu ludakinju, je l ti čuješ sebe, ali spremila sam ja video
