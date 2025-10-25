Sita rođenom sinu smeštala zatvor! Pogledajte šta je slala Neriu, kako je maltretirala njega i Hanu: Slala ljude da ih prate, pretila, vređala, slala prijave... (FOTO)

Hana Duvnjak, nevenčana supruga učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, na svom nalogu na Instagramu objavila je nove dokaze koji potvrđuju njegovu priču o haotičnom odnosu sa majkom Sitom Ahmić, koja ih, kako su više puta ponovili, nije ostavljala na miru.

Hanine prethodne dokaze Sita je na razne načine pokušala da demantuje.

- Evo sad ću malo pustiti poruke koje je Nerio tražio da pustim. Bila sam pustila par, pa je rekla da su veštačka inteligendija, da vidim kako će sad ovo "demantovati" - najavila je Hana, pa krenula u akciju.

- Ovo je kada je poslala da nas uhode da se sazna gde živimo i na to isto mesto poslala čoveka neki dan - napisala je Hana i priložila dokaz.

Usledile su prepiske Neria i Site.

- Narkomansko smeće! A ti ideš u zatvor ili lečenje, odluči šta ćeš, kukavice mala! J*be se sa kim stigne, drogirana k*rva. Srešćemo se, ako Bog dan, plakaćeš sine, veruj mi da hoćeš, i moliti me da ti pomognem - pisala je Sita.

- Džaba me izbegavaš, imaš veliki problem, ali me izbegavaš. Strašne stvari ti se spremaju, da znaš, a ja ću pustiti nek ti se dese. Mesec dana te zovem, ignorišeš. Kuku dete, šta si nam svima uradio od života, a najgore od svega, imate 11 prijava na socijalnom. Jadna vam pamet, i kurta i murta vas prijavljuje, a tebe će pritvoriti i nju, odmah da znaš.

- Videćete... Jadan ti, zatvor, jer se drogiraš! Serkiraj se za sebe, narkomanu, j*baću joj majku narkomansku! Ići ćeš u zatvor jer diluješ i drogiraš se - glasile su neke od poruka.

- Bruko, jadna ti, zatvor radi poreza! Znaš li šta drugo reći osim narkomanu? Ne da mi se čitati iste poruke, ćao. Boli te istina, zato i pizdiš - odgovorio joj je Nerio, a Sita se tu nije zaustavila:

- Videćeš sve, u ponedeljak ide prijava za sve. Pseto jedno, meni ćeš ti od*ebi, narkomani videćete - pisala je Sita, koja ga je iznova terala da se testira na drogu, iako bi svaki test bio negativan.

- Test idi radi. E moj sine, mrtva drogirana zvala novinare i svašta lagala. E moj sine, šta vam je uradila sa ovim, niste svesni. Opet braniš tu ludakinju, je l ti čuješ sebe, ali spremila sam ja video

Autor: pink.rs