ZBOG NJE SAM SE UDALJIO OD SINA: Bajo ne želi ni da čuje za Aneli, obratio se javno Grofici, pa joj uputio POSLEDNJE UPOZORENJE: AKO MI BUDE VREĐALA PORODICU, BIĆU PRINUĐEN... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U emisiju ''Pitam za druga'', uključio se Nikola Vujović Bajo, koji je dao svoj sud o odnosu Aneli Ahmić i njegovog sina Luke Vujovića.

Kako gledate na odnos Aneli i Luke?

- Nema tu više povratka, tom odnosu je došao kraj.

Šta Vam je to uvek smetalo kod Aneli?

- To što ona ne može da se promeni. Udaljila me je od sina. Pokazala je pravo lice. Još gore mišljenje o njoj imam sad. Luki nikada nisam branio da ima svoj stav i pravo na izbor, ali sam mu skretao pažnju na Aneli, jer ona nije ispravna. Ja sam Sandru molio da uzme moj auto, kako bi Luka video da sam mu ja zavrnuo sve slavine. Ako se sastavi sa Sandrom, ja ću to da podržim, a odnos sa Aneli, nikada ne bih mogao da podržim. Glupost je što se pričalo da ja sa Sandrom nešto imam. Nikada Sandru nisam uživo upoznao, nikad.

Kakav komentar imate na to što vas Anelina majka svakodnevno vređa?

- Ona je jedna matora veštica, koja je preletela kroz moj kraj na metli, a zaustavila se u Beogradu. Čelo joj je kao aerodrom za poletanje muva. Ona je osoba o kojoj ja imam jasan stav, a njeno mišljenje i reči mene ne mogu da me dotaknu. Zamislite koliko je razočarala Biljanu, da kaže da joj Aneli neće preći preko kućnog praga, kakva je to onda žena, kakva je to osoba?! Niko od čitave moje familije nije bio za Aneli. Ja sam siguran da će Grofica sad da oplete po Biljani, jer nije više za odnos Luke i Aneli. Ovim putem kažem Grofici da se ne igra, jer ću da pustim ono što imam kod sebe. Imam neki dokaz kod sebe, ako nastave da mi vređaju porodicu, biću prinuđen da objavim sve to. Ona je napadala prvo mog sina, ali se veoma u tome zaigrala sada. Imam dokaze u telefonu, vezano samo za Aneli iz Švajcarske. Ja sam rekao šta i kako treba. Imam sad Aneli u šaci. Meni je jednom palo na pamet da pitam Situ koliko para bi im bilo dovoljno samo da se Aneli skloni od mog sina. Kao što sam rekao, imam slike u telefonu, vezano za Anelin rad u Švajcarskoj.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.