NAPOLJU JE ISTA KAO I U RIJALITIJU! Lukina majka priznala kakve mu je scene Aneli priređivala: Vređala ga najstrašnije, a kad god bih ga zvala ona je...

Aneli Ahmić i Luka Vujović nedavno su raskinuli veridbu, a potom se i pomirili, zbog čega je njihov odnos jedna je od vodećih tema u "Eliti".

Iako je pretio da će razvezati jezik i progovoriti o svemu što mu je radila napolju, Luka se povukao, te su priznanja izostala tokom emisije "Pitanja novinara", a sada je svoj sud za Pink.rs dala i njegova majka Biljana Vujović.

- Znam da ga je najstrašnije vređala, kao i mene jednom, kada se Luka iznervirao i počeo da priča istinu... To sam i ja znala, da mu je rekla da sam obična k*rvetina. To je njen vokabular! Krio je, naravno, od mene sve. Ja sam ga videla samo nekoliko puta na po pet minuta... Kada sam ga zvala uvek je bio uključen spikerfon i ona je dobacivala. Jednostavno, cura je bila ista i napolju, kao i unutra. Ja kad priča Asmin tačno znam šta je istina, šta laž, a šta preuveličava. Aneli nema osnovnu kulturu i vaspitanje, to je to, sve što i sami znate - rekla je Biljana i dodala:

- Luka će reći sve šta ima kad izgubi kontrolu nad sobom, i meni je to rekao kada je bio ljut kao ris - zaključila je Vujovićka.

Autor: D. T.