Lagala sam naciju i tebe: Aneli odbila da radi DNK test, priznala da mala Nora nije Alibabina ćerka! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi nastavio svoju nominaciju koje je prekinuta zbog reklama.

- Malopre je samu sebe odrukala i rekla da je imala prve simptome trudnoće nakon tri dana. Bila je sa mnom tu šest dana, vratila se trudna u Linc. Ona se vratila za Sarajevo bila na afteru tri dana, došla nazad kod mene i želim da kažem da opet želim DNK - govorio je Asmin.

- Ja ne želim. Neću da blamiraj svoje dete, odj*bi nije tvoje - rekla je Aneli.

- Želim da uradim dok sam tu, a neka rezultat ostane anoniman ako ne želi da blamira dete - pričao je on.

- Neka onda odj*be i sad javno kažem na televiziji da sam Asmina prevarila i da dete nije njegovo - poručila je Aneli.

- Nije me pšrevarila nego je bila sa četiri frajera u isto vreme. Ja želim DNK analizu što pre - rekao je on.

- Ne možeš da dobiješ jer dete nije tvoje. Slagala sam tebe i naciju - dodala je Aneli.

- Živeo sam sa ovom osobom tri meseca godišnje, preko zime. Nismo se nikad voleli, znala je za moje druge devojke pored nje i sve je praštala zbog para koje navodno nisam imao. Šta god da sam radio praštala je zbog 2000 evra. Kad sam dobio Noru tata me je smirio da ne pravimo DNK test - govorio je Asmin.

- Mama ti živi 40 godina kao podstanari u kršu i lomu - rekla je Aneli.

- Koji momak te je zaj*bao i nije ti poslao novac? Mujo iz Švajcarske joj nije poslao novac za maminu kuhinju. Taj čovek je bio oženjen - rekao je Asmin.

- Mi kad smo roštiljali on je hteo da šmrče, pa ode u sobu i traži da dođe sebi - dodala je Ahmićeva.

- Bila je ljubavnica momku iz Novog Pazara koji je bio sa Aleksandrom Nikolić. Zaj*bao ju je za pare i onda sam ja Grofici poslao pare za kuhinju. Ona je ceo život ljubavnica. Došla je Nora na svet i ja sam shvatio da mi je život u k*rcu jer sam njoj napravio dete. Rađale su se neke emocija na početku, kad sam je gledao trudnu, bila je okej do šestog ili sedmog meseca, a onda je postala katastrofa. Kad je rodila Noru ja sam brinuo o njoj, dan i noć - pričao je Asmin.

Autor: A. Nikolić