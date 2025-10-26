Isti dan ćemo raditi poligraf i DNK test: Alibabina ispovest o prošlosti sa Aneli izazvala muk u Beloj kući! Urnisao je prozivkama i obelodanio nove šok detalje (VIDEO)

Pao dogovor!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi nastavio svoje izlaganje.

- Ja sam nosio Noru po celi dan, a ja se patim u svojoj glavi jer mislim da dete nije moje - rekao je Alibaba.

- Koga ti lažeš? Tebe Nora ne zanima - rekla je Aneli.

- Davao sam im sve uvek, pomagao sam i njenom bratu i sestru, apsolutno svakom. Iskoristila je moju vezu sa Stanijom samo da bi bila poznata, prodala je sve. Želi od mene da izvuče najgore da je vređam, ali neće dobiti. Da li je ona razmišljala ikad kako će Nora reagovati kad vidi sutra neke stvari? - upitao je Alibaba.

- Tebe nikad nije zanimala Nora, tebe sam zanimala ja i mene si pratio - rekla je Aneli.

- Da li si kada si ušla u Elitu 7 razmišljala kako će Nora slaviti rođendan? - upitao je Alibaba.

- Ti si nas izbacio iz kuće - rekla je Aneli.

- Ona je htela da dođe iz Sarajeva u Linc da dođe kod mene da bi bila sa mnom, a ja sam je slagao i otišao u Ameriku. Ja nisam imao Instagram ni ništa već samo imao lažni profil da pratim svoje radnike, a ona je samo bila na Tik Toku po ceo dan. Mene je sekretarica zvala i rekla mi da moram da platim 70.000 evra kaznu i ona meni krene da pravi ljubomorne scene i priča da ja nju j*bem i uzme lupi mi šamar - rekao je Alibaba.

- Ja njega nikad nisam udarila sem jednom u klubu kada je bio ceo krvav - rekla je Aneli.

- Kako da ne. Ja sam dva puta video Situ, a ona je mene kačila godinu dana bez prestanka na Instagramu. Kako je moguće da si ti pričala Siti sve o nama i našim problemima, a ona nije tebi o problemima sa detetom? - upitao je Alibaba.

- Nemoj petljati Neria debilčino jedna - rekla je Aneli.

- To njoj nije uopšte bitno zato što je ovo osoba koja ne zna da voli i ne zna da se pokaje. Ona je bila opsednuta Majom - rekao je Alibaba.

- Baš sam bila opsednuta j*bačicom - rekla je Aneli.

- Ona je sama stavljala Maju na Tik Tok i kačila, a posle toga lagala da sam ja pretukao sestru svoju. Nisam ja već je ona tukla moju sestru. Kada se moj brat ženio, kupio sam joj štikle od 1500 evra i molim je da me ne blamira. Pored mene sedi tetka, brat, svi redom i dolazi moja sestra sa decom, a ona kaže: ''Vidi k*rve'' , ja poludim i kažem joj: ''Još jedna greška i letiš'', ona mi kaže: ''Okej''. Ja sam dosta rekao za večeras i mogu da kažem da ću nominovati Aneli Ahmić i nju šaljem u izolaciju - rekao je Alibaba, pa dodao:

- Morate da znate da je Aneli u stanju sada da bude najveća k*rva i da spava sa šest muškaraca samo kako bi spinovala priču sa Nerija. Ona i Sita su dokaz da karma postoji jer je ona ušla u Elitu 7 da blati mene i moju porodicu, a sada je došao član iz njihove porodice. Porodica Ahmić je najveći blam na svetu, sve su bile ljubavnice. Hoćemo li praviti DNK test? - upitao je Alibaba.

- Isti dan kad budemo radili poligraf, radićemo i DNK - rekla je Aneli.

- Spomenuo me par puta, ali ja sam za njega muškarčina i nikada ne bih dozvolio da udaram na majku svog deteta.

Autor: N.Panić