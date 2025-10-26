Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović prekinuo je izlaganje Teodore Delić kako bi se obratio Aneli Ahmić, a tom prilikom najstrašnije je isponižavao svoju bivšu verenicu.

- Ona treba da se zahvali Bogu što sam te ja prihvatio, da se zahvali Bogu što sam je voleo. Maja da ti bude razlog, a znaš kroz šta smo prošli, sram te bilo. Skidaš prsten, uzimaš mi lančić i tako daje. Sram te bilo, sedim u radiju sam, a ti mi tako vraćaš. Naravno da sam je ostavio jer neću da budem Bebica - rekao je Luka.

- Ti si mene prihvatio, dovoljno si rekao i to je sve - plakala je Aneli.

- Ona zna da sam hteo i venčanje i sve, hteo sam da idem u Sarajevo i Dubrovnik, da živimo gde hoćemo. Krivo mi je jer zna sve to, izvinio sam se za sve i bilo mi je krivo. Ne diram je, samo nek me pusti i nek me ne vređa. Ja na novinarima sinoć govorim kako je volim, a ona prilazi Janjušu i nemoj da me praviš budalom. Ona mene poznaje i zna da mi je teško. Ušao sam zbog nas i podržao sam te da uđeš, sve sam uradio zbog tebe. Samo me pusti, nisi normalna šta radiš više - rekao je Luka.

- Ti si nju najstrašnije ponizio sada, gore nego ja - rekao je Alibaba.

- Mene boli što me povređuje - rekao je Luka.

Autor: N.Panić