AKTUELNO

Domaći

Treba da se zahvali Bogu što sam je prihvatio: Luka zaurlao iz petnih žila na Aneli i isponižavao je pred svima, ona grca u suzama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Luka Vujović prekinuo je izlaganje Teodore Delić kako bi se obratio Aneli Ahmić, a tom prilikom najstrašnije je isponižavao svoju bivšu verenicu.

pročitajte još

Veći sam ti trn u oku nego Maja: Sara Raičević se brutalnim rečima obratila Aneli, a Luki skroz promenila mišljenje! (VIDEO)

- Ona treba da se zahvali Bogu što sam te ja prihvatio, da se zahvali Bogu što sam je voleo. Maja da ti bude razlog, a znaš kroz šta smo prošli, sram te bilo. Skidaš prsten, uzimaš mi lančić i tako daje. Sram te bilo, sedim u radiju sam, a ti mi tako vraćaš. Naravno da sam je ostavio jer neću da budem Bebica - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mene prihvatio, dovoljno si rekao i to je sve - plakala je Aneli.

pročitajte još

Brutalno rešetanje: Mina žestoko isprozivala Aneli, Miljana u paketu demolirala nju i Luku! (VIDEO)

- Ona zna da sam hteo i venčanje i sve, hteo sam da idem u Sarajevo i Dubrovnik, da živimo gde hoćemo. Krivo mi je jer zna sve to, izvinio sam se za sve i bilo mi je krivo. Ne diram je, samo nek me pusti i nek me ne vređa. Ja na novinarima sinoć govorim kako je volim, a ona prilazi Janjušu i nemoj da me praviš budalom. Ona mene poznaje i zna da mi je teško. Ušao sam zbog nas i podržao sam te da uđeš, sve sam uradio zbog tebe. Samo me pusti, nisi normalna šta radiš više - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Isti dan ćemo raditi poligraf i DNK test: Alibabina ispovest o prošlosti sa Aneli izazvala muk u Beloj kući! Urnisao je prozivkama i obelodanio nove š

- Ti si nju najstrašnije ponizio sada, gore nego ja - rekao je Alibaba.

- Mene boli što me povređuje - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Farma

Skandal: Proka saopštio Dušici da je diskvalifikovana, ona urla na njega iz petnih žila! (VIDEO)

Zadruga

Gastozu pala roletna: Skočio na Anđelu kao oparen, pa zaurlao iz petnih žila, ona ponovo završila u suzama! (VIDEO)

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Aneli optužbila Neria da sve laže! On iz petnih žila zaurlao na nju i ponovo detalje o mama Siti, ona od nemoći počela da jeca! (VID

Zadruga

Novi dan, novi raskid: Luka isponižavao Aneli kao nikad pre i dao joj šut-kartu pred svima, zbog sukoba sa Terzom pokazao da nema kodekse! (VIDEO)

Zadruga

PODIVLJAO KAO NIKAD DO SADA! Ša ne može da prihvati mišljenje gledaoca da je NEPODNOŠLJIV, zaurlao iz petnih žila, a onda se Miona obratila Tari Simov

Zadruga

Veza Sanje i Marka na klimavim nogama?! On zaurlao na nju iz petnih žila, Grujićeva u suzama priznala da je bole reči njegovog oca! (VIDEO)