U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč ovonedeljnom vođi Marku Janjuševiću Janjušu.

- Neću biti ironičak, niti sarkastičan jer je ovo ozbiljna tema. Ja sam ih postavio jer su verenici, a imali su o kojim problemima da pričaju. Oni su trebali da vide na čemu smo, a mi smo videli, raskinuli su čim je došla. Nisu pričali o odnosu koji je njima jako bitan. Luka je mislio da ću nešto drugo da postavim, a ja nisam hteo da vas razdvajam. Što se tiče Luke zovem ga Kasparov i drago mi je da svoju tugu leči igrajući šah. Našao je izduvni ventil, bolje da igra šah nego da se vređa. Ja mislim da si dobar momak, dobar drug, ali neki problem imaš što se tiče ljubavnih odnosa. Ništa te nisam slagao šta god da sam rekao. Danas mi baš kaže bivša devojka: "Sve to i da se desilo, zašto si morao da me izdaš?". Ja sam bio iskren, mislim da ti njega ne voliš. Nemam ništa protiv da vi budete u vezi, samo pričam kako mislim. Ja mislim da tvoje emocije prema ovom čoveku nisu 100% prave. Ja sam ti danas rekao u pabu da mu kažeš da ga ne voliš jer ne pokazuješ da ga voliš. Najveću reakciju si pokazala prema meni i to je tako i ne mogu da lažem. Ti mene kad vidiš to je ludilo, a ne znam zašto je to tako - rekao je Janjuš.

- Da li je tebi svejedno? - pitao je Mića.

- U ljubavnom smislu da, ovako nije. Ja sam slobodan, mogu tako da funkcionišem sa bivšima. Luka, mislim da si ispravan što se tiče vašeg odnosa, mislim da si je zavoleo i da si planirao ozbiljno sa njom. Asmin i ona su trebali da reše za tebe čim su iozašli, dete treba da ima majku i oca. Trebao si da joj kažeš ako to ne može da reši da nećete ni biti zajedno. Nisi mi antipatičan, ništa mi nisi, a ja samo sebe volim najviše. Ona meni dozvoljava da se šalim sa njom, a da mi ne dozvoljava ne bih se ni šalio sa njom - nastavio je Janjuš.

- Ja sam rekla da prema tebi nemam zlu krv, a pošto kažeš da ti ja to dozvljavam nećeš imati komunikaciju sa mnom - rekla je Aneli.

- Što se tiče Aneli, ti si moja velika ljubav i neko u koga sam se zaljubio i koga sam mnogo zavoleo. Ti si fatalna žena, imaš nešto, ali da bi sebi našla sreću moraš da budeš iskrena. Ti imaš velike greške, treba sve to da priznaš sama sebi, a nikad nećeš biti srećna dok sve sebi ne priznaš. Džaba da uložiš u sebe i 100.000 kad imaš nešto što remeti ceo tvoj život. Ti živiš lažni život, tražiš neke ljubavi nigde veze. Od mene u rijalitiju možeš da dobiješ šalu i normalan odnos. Ja sa tobom više ne mogu ni da se šalim jer ti odmah krećeš da vređaš. Je l' ja treba da pričam da si me ostavila u najgorim trenucima mog života i gledala si kako me je gazilo ovde 10 ljudi? Meni nekad bude žao kad te vidim, pa i Asminu bude žao, ali ti si neverovatna žena - govorio je Janjuš, a onda joj stavio cveće pored nje:

- Hoćeš li da se udaš za mene? Kako si se danas grlila sa mnom? Kako sam danas jeo tunjevinu koju je Luka štekao mesec dana? Zamerila je paštetu njemu. Sa mnom možeš da imaš normalnu komunikaciju dok me ne budeš vređala. Da li sam ja tebe uvredio? Voliš da provodiš vreme sa mnom, ako budeš želela da pričaš sa mnom ti to možeš. Možeš da sediš i da se šališ. Neću ti zameriti šta je bilo između nas. Kad god budeš htela da pričaš sa mnom možeš. Ostaviću Aneli, a poslati Luku - poručio je Janjuš.

- Nemam šta da kažem, to je to - rekla je ona.

