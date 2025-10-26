AKTUELNO

Za ovo treba imati ozbiljan želudac! Aneli i Luka nakon silnih uvreda, poniženja i trećih osoba u vezi rešili da se pomire! Njegov emotivni govor šokiraće sve: Bili smo srećni u tržnom centru... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez blama prešli preko svega!

Luka Vujović došao je do sobe za izolaciju kako bi tražio zagrljaj od Aneli Ahmić, nakon čega je pao dogovor da porazgovaraju o svom odnosu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Volim te najviše - rekla je Aneli.

- Samo da se ne svađamo. Hoćemo li da pričamo? - pitao je on.

- Da - rekla je Aneli.

- Poljubi me... Bili smo srećni u tržnom centru, sa Norom, sa Groficom, mi smo bili srećni i u prodavnici, gde god da smo išli. Sve ću da ti pomognem, popričaćemo. Volim te - poručio je on, a onda su se ljubili po obrazima.

- Kakvi ste vi foliranti - poručila je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

