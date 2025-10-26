Bez blama prešli preko svega!
Luka Vujović došao je do sobe za izolaciju kako bi tražio zagrljaj od Aneli Ahmić, nakon čega je pao dogovor da porazgovaraju o svom odnosu.
- Volim te najviše - rekla je Aneli.
- Samo da se ne svađamo. Hoćemo li da pričamo? - pitao je on.
- Da - rekla je Aneli.
- Poljubi me... Bili smo srećni u tržnom centru, sa Norom, sa Groficom, mi smo bili srećni i u prodavnici, gde god da smo išli. Sve ću da ti pomognem, popričaćemo. Volim te - poručio je on, a onda su se ljubili po obrazima.
- Kakvi ste vi foliranti - poručila je Miljana.
