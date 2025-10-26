NOĆ ŠOKANTNIH PREOKRETA: Aneli ODBILA DNK test koji bi dokazao da li je Asmin Norin otac, Nerio zatražio od nje izvinjenje Hani, Luka pokazio svoju reč i pao joj u zagrljaj, a ovim učesnicima je opstanak u Eliti neizvestan!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota je dan koji učesnici s netrpljenjem čekaju, jer je to pravi trenutak da otkiju šta misle o potrčcima. Učesnici su tokom noći za nama, u emisiji ''Nominacije'', komentarisali Aneli Ahmić i Luku Vujovića.

Milena Kačavenda predložila je Maji Marinković da skidaju magiju, a ona je odlučila da to urade Luki Vujovići.

- Šta misliš da napravimo sutra skidanje magije u ekonomskom? Ja ću da budem Aneli, dovešćemo Janjuša - rekla je Milena.

- Dobro, da li on to hoće? Možemo Luki - dodala je Maja.

- On to neće prihvatiti - poručio je Dača.

- Luki ćemo da skidamo - rekla je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, koji je otkrio da je Aneli Ahmić svim silama želela da bude sa njim, samo zbog njegovog materijalnog stanja.

- Meni Luka nije toliko bitan, on mi nije uradio ništa. Ja sam ovu devojku upoznao na Fejsu pre 3-4 godine i pisala mi je stalno zbog mog penthousa. Stalno mi je pisala i odgovarala na stori, a ja sam mislio da je fejk profil pošto je previše dobro izgledala. Mi smo se čuli i otišao sam po nju na granicu i odveo sam je u Linc. Imali smo pet-šest lepih dana gde sam nosio tanjire za njom - rekao je Alibaba.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi nastavio svoju nominaciju koje je prekinuta zbog reklama.

- Malopre je samu sebe odrukala i rekla da je imala prve simptome trudnoće nakon tri dana. Bila je sa mnom tu šest dana, vratila se trudna u Linc. Ona se vratila za Sarajevo bila na afteru tri dana, došla nazad kod mene i želim da kažem da opet želim DNK - govorio je Asmin.

- Ja ne želim. Neću da blamiraj svoje dete, odj*bi nije tvoje - rekla je Aneli.

- Želim da uradim dok sam tu, a neka rezultat ostane anoniman ako ne želi da blamira dete - pričao je on.

- Neka onda odj*be i sad javno kažem na televiziji da sam Asmina prevarila i da dete nije njegovo - poručila je Aneli.

Asmin Durdžić progovorio je o žiovtu sa Aneli Ahmić i onoga što bi veoma rado zaboravio da može.

- Davao sam im sve uvek, pomagao sam i njenom bratu i sestru, apsolutno svakom. Iskoristila je moju vezu sa Stanijom samo da bi bila poznata, prodala je sve. Želi od mene da izvuče najgore da je vređam, ali neće dobiti. Da li je ona razmišljala ikad kako će Nora reagovati kad vidi sutra neke stvari? - upitao je Alibaba.

- Tebe nikad nije zanimala Nora, tebe sam zanimala ja i mene si pratio - rekla je Aneli.

- Da li si kada si ušla u Elitu 7 razmišljala kako će Nora slaviti rođendan? - upitao je Alibaba.

- Ti si nas izbacio iz kuće - rekla je Aneli.

- Ona je htela da dođe iz Sarajeva u Linc da dođe kod mene da bi bila sa mnom, a ja sam je slagao i otišao u Ameriku. Ja nisam imao Instagram ni ništa već samo imao lažni profil da pratim svoje radnike, a ona je samo bila na Tik Toku po ceo dan. Mene je sekretarica zvala i rekla mi da moram da platim 70.000 evra kaznu i ona meni krene da pravi ljubomorne scene i priča da ja nju j*bem i uzme lupi mi šamar - rekao je Alibaba.

U toku emisije ''Nominacije'', došlo je do žestoke svađe između Luke Vujovića, Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Luke Vujovića.

- Aneli smatram da nisi pokazala poštovanje prema Luki jer ne mislim da bi sa bilo kim napolju trebala da držiš lajvove. Nebitan je Filip, koliko puta si ga ti videla u životu? - pričao je Anđelo.

- Meni je rekla nikad i da joj je pisao i da neće da mu nikad odgovori na poruku - dodao je Luka.

- Luka sad malo laže i petlja, ja sam to rekla da on ne bi našao i video. Ja poruke nikad ne brišem. Ja mu tad nisam odgovorila, ali smo se čuli i ja sam vas upoznala - govorila je Aneli.

- Poenta je da nije realno da upoznaš nekog preko TikToka i držiš lajvove, dok se tvoh verenik ovde bori za tebe i tvoju porodicu. Mislim kad izađeš da će ti trebati više vremena da se vratiš u normalnu. Ja mislim da je na Luku stvarno uticalo tih osam godina. On je dobar momak, ali zabravlja stvari koje priča i koje je radio. Šta on ima da šalje u grupe slike sa Norom? Meni je to van svake pameti. Naravno da ćeš da joj pomogneš za dete. Pa ti si malopre pričao gde si vodio Noru, pa ispada da si više ti sam nego Aneli sa Norom. Ti si Asminu dao obećanje da se nećeš slikati sa njegovim detetom - govorio je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju, koji je od Aneli Ahmić tražio da se javno izvini njegovoj verenici Hani.

- Ja neću uvek da dužim i počeću od moje tetke. Zameram ti neke stvari, zameram ti što si rekla da lažem, zameram ti što si pričala za Hanu da je n*rkomanka. Zameram ti što si reka da si došla ovde da meni daš podršku, a govoriš da sve lažem. Ili si mi podrška ili nisi - rekao je Nerio.

- Ja sam rekla da ću biti tu kad ti bude teško, ali ti si se ogradio od mene - rekla je Aneli.

- Ja zahtevam od tebe da se izviniš mojoj Hani i onda ćemo moći da provodimo vreme - rekao je Nerio.

- Ti dobro znaš da ja nemam kome da se izvinim - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, kako bi odgovorio na nominaciju Asmina Durdžića.

- Želim da se obratim Asminu jer izlazim iz ove priče i teme. Rekao sam ti da imaš sestru i da ne bi voleo da ti ovo neko radi. Rekao sam ti da jedino gde treba da se obratiš da je to sud. Ja nisam kriv što je tvoje dete mene tražilo svaki dan da vidi i što mi je 100 puta reklo da me voli, a to nisam ni tražio. Ja sam tvojoj ćerki oblačio patikice, vodio je u igraonicu, vodio je na igralište, ja sam je vodio u prodavnicu, vodio sam je sam 100 kilometara od Beograda da se igra sa drugom decu. Ti si meni pokušao da opropastiš vezu dok sam sedeo sa Aneli i njom u kolima, pretio si mi... Ti si taj koji pravi grešku. U narednom periodu uči od mene. Ja sam doživeo da me ona ne poštuje i uči od mene kako će biti u narednom periodu. Anelina želja je bila da poseti očev grob, znam da je to bilo pre tri godine, a šta si tražio tamo ako niste zajedno? Šta imaš da vodiš dete na bauštelu ako tad niste bili zajedno? Ona je uvek bila za to da ti budeš otac, ja to garantujem. Ona bi krišom išla protiv mene da ti vidiš svoje dete i mogu da ti kažem da ništa ovo ne ide tebi u prilog. Ja ću da ti dam savet da joj se javno izviniš i pristaneš na sve jer ćeš tako pokazati ljubav prema Nori. Ona ako tebe uslovljava za dete njoj neka ide na čast. Ovo je poslednji put što se tiče Nore - pričao je Luka.

- Hvala na savetu, nisam ga prihvatio, a nisam ga ni slušao. Neka on priča o svojim problemima, sinu koji je zapostavio, Baji i Maji - dodao je Asmin.

- Ja ne mogu da uđem u Nemačku, ne zovem se Luka i skida mi se zabrana. Ja sam za svoje dete mnogo toga uradio. Iz mog ophođenja prema Nori Aneli je mogla da pretpostavi kakvo je bilo prema mom sinu. Da, ja jesam zapostavio sina zbog odnosa sa Aneli, a nisam mogao da ga zovem jer sam dobijao pretnje i na to sam mislio, a Aneli sve to nije poštovala. Onda je i Aneli koristila mog Nou za rijaliti jer smo ovde došli na superfinalu žurku, išli da ručamo. Onda je i ona bila mnogo loša. Hteo sam još da dodam da ja vrlo dobro znam kroz šta prolazite i zato mogu da kažem da ne razumem moju majku i oca. Ti si ovde pokazao da je Žikino dete da sa njom ne bi bio, a ti da je voliš prihvatio bi i da je tvoje i da nije tvoje - dodao je Luka.

Mina Vrbaški žestoko je osolila po Aneli Ahmić tokom emisije ''Nominacije''.

- Nisam imala priliku da se upoznam sa Lukom, samo su mi pojedinci pričali kakav mu je bio odnos prethodne sezone i koliko se davao za vezu. Krivo mi je jer sa tobom nisam stvorila komunikaciju jer Filip priča kakav si momak. Verujem da ćeš sad malo da se pokreneš i da pokažeš kakav si momak jer ova tvoja veza i veridba su te previše spustili i izgubio si samog sebe. O Aneli nemam lepo mišljenje, niti ću da ga imam do samog kraja. Ja sam sve rekla o njoj šta imam. Najviše joj zameram ono što je rekla za moju majku. Ne bih volela da prljam moja usta ovakvom nemajkom, odronom od žene. Tako da ću Luku da ostavim - rekla je Mina.

- Od Lukinog ulaska ovde meni je presmešno bio da je on video Groficu i Situ, koje je video jednom u životu. Dosta se slažem sa Anđelom. Ti si Neriu rekao da on laže, a posle ste se pomiri. Nakon što je Nerio poslao tetku u izolaciju ne znam šta više da kažem o toj ženi - rekla je Miljana.

- Bolesnice, danas si pričala drugu ženu. Molila si me da spavam u tvom krevetu i da gledamo Luku i Maju - dodala je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, koja nije časila časa, te je osula žestok rafal po Aneli Ahmić.

- Mislim da je Luka odličan momak i mislim da ima jako dobru dušu. Ne znam da li je inače ovako polupan ili je ovakav sa Aneli. Čula sam za njega da ima svoje kodekse i da ne dozvoljava da ga Aneli ponižava. Mislim da imaš dobru dušu i da si dobar momak, ali voliš rijaliti i to radiš. Ne znam zašto sebi dozvoljava neke stvari jer ne vidim neku iskrenu emociju i mislim da čovek kada nešto radi treba da radi iskreno. Što se mene tiče on je divan i harizmatičan momak, a ima oči kao bambi tako su slatke i mile - rekla je Maja, pa dodala:

- Aneli je ove godine u ozbiljnom kanalu, a ona je ozbiljan fanatik rijalitija i želi da bude kao ja. Danas se obukla u crno odelo, kako je videla da sam ja u plavom ona se odmah obukla u plavo. Smatram da si ozbiljan folirant, žena ima kriminalnu prošlost i ti samo što mečki kroz zadnjicu nisam prošla. Ona ne može da istrpi kritiku, nisu je dobro posavetovali. Žena je opsednuta mojim bivšim momcima, ona liči na babuna. Napravio ti je hirurg krivično delo i izgledaš kao sunđer bob. Svaka žena treba da se ugleda da ne bude ovakva, nikada nećeš biti žrtva. Stigla je pored svog verenika, ako joj se ja sviđam nek kaže i napravićemo presedan iako ja ne volim žene. Moraš da znaš da ja volim uredne žene - rekla je Maja.

- Isto, moraš da prvo ispereš sutlijaš - rekla je Aneli.

- Ja sam provalila to je to, dogovorile smo se. Šaljem Aneli, a ostavljam Lukicu - rekla je Maja.

Tokom emisije ''Nominacije'', došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Aneli Ahmić i Milene Kačavende.

- Dva teška degenerika, danima se govori o podršci. Ova glupača ostavlja telefon Osmanu Kariću, kaže: ''Moj veliki prijatelj'', šokirana sam. Nemam šta mnogo da kažem, Luka je pokazao kakav je sin i otac. Sukob sa mamom tek sledi, a vidim da je jako zagrižen za rijaliti. Nakon Neriove nominacije nemam šta dalje da pričam, on besumično traži nekakvu ljubav i nekakva venčanja, ali ništa od toga - rekla je Milena.

- Jedite g*vna svi, ne zanimate - rekao je Luka.

- Pozdrav za Anelinog brata, samo da ti kažem da Srđan Kačavenda zna tvog brata - rekla je Milena.

- Je l' ti misliš da je Luka zaljubljen u tebe? Pogledaj se na šta ličiš - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sari Raičević, koja je istakla da je Aneli Ahmić veći trn u oku, nego Maja Marinković.

- Luka je lep, šarmantan, harizmatičan, mislim da si prezanimljiv, ali da to nisi pokazao. Na prošlim momimnacijama sam ti rekla da me podsećaš na mog bivšeg partnera sa kojim imam dete i da mi se dopada kako braniš verenicu. Sad mi je mišljenje drugačije, a to je da nemaš svoj stav i da si radio ono što si morao. Mislim da si p*zda, a tvoj odnos neću da komentarišem. Aneli, rekla sam da smatram da si ozbiljan folirant, da nisi iskrena prema Luki i da sve raadiš zbog fanova, a da je jedini tvoj iskreni odnos bio sa Janjušem. Ja sam ti možda veći tran u oku nego Maja, ali ti je ona veći foksu zbog vašeg sukoba. Ostaviću Luku - rekla je ona.

- Luka mi je prošle sezone uvredio dete, ove sezone je to opet uradio. Lukinog tatu Nikolu poznaje jedan član moje porodice, njega više niko ne prepoznaje i kažu da ne znaju šta se sa njim dešava. Luka zna zašto njegov tata ne prihvata Aneli, ali on to neće da iznese. O Luki imam loše mišljenje zbog uvreda, sukob je izazvala Aneli kad si bacao sve po dvorištu i od tada se vređamo. Ja razumem da si napet i da ne znaš šta radiš, a ovo što si pokušava da braniš mislim da si samo sebe degradirao. Čekam da vidim šta će Mića da kaže na to što si rekao da si zaspostavio dete zbog odnosa sa Aneli - govori je Nenad Macanović Bebica.

- I ona je zapostavila svoje dete jer su nam stizale preteće poruke. Zapostavio sam zbog problema koje smo imali i ona to treba da ceni - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi, koji je dao svoj sud o Aneli i Luki.

- Aneli i ja smo se upoznali ovde u sedmici i moj i tvoj odnos je išao od sjaja do očaja. Mnogo uvreda smo rekli jedno drugom, ali ja sve te ružne stvari zaboravim i ostanem samo lepih da se sećam. Ti i ja imamo sad dobar odnos, ali vrlo može da se pokvari samo što neću dozvoliti sebi da ulazim u neka bespotrebna vređanja i svađe. Ti i Asmin ste oboje krivi, svoje živote i porodice ste ovde oblatili. Treba da se rešava da li ste bili u braku i da li te on tukao. Ja neću da budem pristrasan, iako se družim sa njim. Ne sviđa mi se što ste ti i Asmin svoje živote ovde srozali, ali očekivao sam od njega da priča direktno i tako dalje. Smatram da ti još nisi počela da pričaš, ali opet mi se ne sviđa celokupna situacija blaćenja tebe i njega. Ja sam bio tu, ali sam se dosta povukao i više sam vremena provodio sa Asminom jer meni ništa nije uradio. J*bao ti vezu kad se sve radi zarad podrške, to je meni strašno. Imaš pravo da zameriš Luki neke stvari, ali ti si imala užasne postupke. Ovo je bila lakrdija od veze i veridbe, dobri smo, ali ne sviđa mi se što si ti Minu prva uvredila - rekao je Terza, pa se osvrnuo na Luku:

- Luka je dobar momak, ali mi smo pričali pre rijalitija i on mi je rekao šta će raditi. Kada smo se čuli, on mi je rekao: ''Mnogo sam jak ove sezone, imam veliku podršku'' i sve mi je to mnogo konfuzno. Danas ću isto ostaviti Aneli iz poštovanja prema Luki, ali moram da kažem da Aneli pet posto ne voli Luku i ovo je takav predeo između prepona. Pošto je sada kvarna ispala, ostaviću Luku - rekao je Terza.

Luka Vujović prekinuo je izlaganje Teodore Delić kako bi se obratio Aneli Ahmić, a tom prilikom najstrašnije je isponižavao svoju bivšu verenicu.

- Ona treba da se zahvali Bogu što sam te ja prihvatio, da se zahvali Bogu što sam je voleo. Maja da ti bude razlog, a znaš kroz šta smo prošli, sram te bilo. Skidaš prsten, uzimaš mi lančić i tako daje. Sram te bilo, sedim u radiju sam, a ti mi tako vraćaš. Naravno da sam je ostavio jer neću da budem Bebica - rekao je Luka.

- Ti si mene prihvatio, dovoljno si rekao i to je sve - plakala je Aneli.

Filip Đukić otkrio je da ima katastrofalno mišljenje o vezi Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Što se tiče Aneli i dalje imam stav da nisi loša osoba, ali mislim da je način tvog vaspitanja i odrastanja gde je svakodnevnica foliranje i laganja i da je to uticalo na tebe. Mislim da bi volela da izađeš iz te priče, ali ne znaš kako. Što se tiče tvojih priča u kući nije mi logično da si dozivala Asmina, a da sad nećeš da pričaš i govoriš mu da odj*be. I dalje mi je Asmin mnogo uverljiviji. Kad je Asmin rekao nešto za auto koji je ogreban ili zapaljen skočila si kao iz topa i meni je to dalo za pravo da mislim da si u pravu. Za neku nebitnu priču si skočila, dok za neke priče kako ste se upoznali i da li te je ostavio pre Stanije ti ćutiš. Rekla si da sa Sitom nisi pričala o Neriu, a kako onda znaš da on laže? Ja ne znam ko misli da je Nerio laže. Ti i da nisi sa Sitom pričala o tome, pa nelogično mi je da nisi pričala i nakon što je ušao. Što se tiče Luke i tebe mislim da on ima veće emocije prema tebi nego ti prema njemu. Mislim da je Luka bio svestan da vaš odnos nije bio savršen, vozio je priču da je bilo savršeno i kao da je sam poverovao u to. On je napravio neke greškice, poremetilo ga je to za Janjuša što je došlo, ali nije hteo da prizna da ga ne bi razapeli. Sumnjati, nemate poverenje i mislim da je ono što se desilo pre dva dana eskaliralo u raskid, a ti kao da si ga navodila sve dok nije pukao. Odnos bez poštovanja i bez poverenja, pa i da se pomirite to ne vodi nigde. On je vozan za svoju porodicu, imali smo normalno detinjstvo i normalno da nam znači šta misli porodica. Jeste on možda presekao i da ga ne zanima šta misli porodica, ali znam da mu znači i mislim da mu je pao kamen sa srca kad je sve izbacio iz sebe. Normalno da ostavljam Luku - govorio je Filip.

Vanja Živić otkrila je da je spremna da Aneli Ahmić pruži ruku pomirenja.

- Aneli i ja se znamo od sedmice i bile smo jako dobre, a kada si ušla rekla si da poznaješ samo Miću i Ivana. Ne znam šta se desilo loše da mi ne progovorimo ni jednu reč - rekla je Vanja.

- Nismo stigle - rekla je Aneli.

- Pomislila sam da je nešto drugo u pitanju, nisam znala razlog. Što se tiče Luke mislim da ti i Aneli niste imali iskrene i jake emocije. Ona kada je ušla, najveću emociju je imala prema Janjušu i to je moje mišljenje. Luka mislim da si ti jako pozitivan i duhovit, ali da te je negde ova veza ugušila. Zarad naših dobrih vremena sačuvaću Aneli - rekla je Vanja.

Dača Virijević je otkrio detalje flerta Maje Marinković i Luke Vujovića.

- Činjenica je da je on poslao Aneli i tu se sve završava. Što se tiče Luke on je osoba koju sam ja gotivio na početku, imao sam šta da pričam sa njim, interesantan mi je i postoje teme o kojima može da se priča sa Lukom. Bili smo dobro dok te u odabranima nisam pitao šta radiš sa Majom, a ti si rekao da je sve laž, ali to nije bila laž. Čovek koji voli ženu ne može da sedne pored Maje, a zna kakvo mišljenje ima Maja. Sedeo si u istoj prostoriji sa Majom, prilazio do kreveta, dobacivali se preko mene i imali neki blagi flert. Aneli ima pravo to da ti zameri. Zbog starih dana ću da ostavim Aneli - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dragani S﻿tojančević.

- Vidim da se Luka i Aneli sada mire, tako da ću samo njih da komentarišem. Sami ste krivi što ste dozvolili da svi sa strane poremete vaš odnos. Luka ti si dobar momak i kad je bila prošle godine svađa, ti si se iskreno pokajao i zato ostavljam tebe - rekla je Dragana.

- Muškarci, varajte svoje žene i bolje ćete da prođete u životu. Ostavljam Aneli, šaljem Luku - rekao je Jovan Rajić.

- Luka tebe gotivim i mislim da ti ne treba ovako toksičan odnos, zaslužuješ da sa nekom osobom ideš protiv svih dok ona nije pogodna za to. Nikakvo mišljenje nemam o njoj i mogu da kažem da ostavljam Luku - rekla je Sandra Todić.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč ovonedeljnom vođi Marku Janjuševiću Janjušu, koji se obratio bivšoj devojci Aneli Ahmić.

- Neću biti ironičak, niti sarkastičan jer je ovo ozbiljna tema. Ja sam ih postavio jer su verenici, a imali su o kojim problemima da pričaju. Oni su trebali da vide na čemu smo, a mi smo videli, raskinuli su čim je došla. Nisu pričali o odnosu koji je njima jako bitan. Luka je mislio da ću nešto drugo da postavim, a ja nisam hteo da vas razdvajam. Što se tiče Luke zovem ga Kasparov i drago mi je da svoju tugu leči igrajući šah. Našao je izduvni ventil, bolje da igra šah nego da se vređa. Ja mislim da si dobar momak, dobar drug, ali neki problem imaš što se tiče ljubavnih odnosa. Ništa te nisam slagao šta god da sam rekao. Danas mi baš kaže bivša devojka: "Sve to i da se desilo, zašto si morao da me izdaš?". Ja sam bio iskren, mislim da ti njega ne voliš. Nemam ništa protiv da vi budete u vezi, samo pričam kako mislim. Ja mislim da tvoje emocije prema ovom čoveku nisu 100% prave. Ja sam ti danas rekao u pabu da mu kažeš da ga ne voliš jer ne pokazuješ da ga voliš. Najveću reakciju si pokazala prema meni i to je tako i ne mogu da lažem. Ti mene kad vidiš to je ludilo, a ne znam zašto je to tako - rekao je Janjuš.

- Da li je tebi svejedno? - pitao je Mića.

- U ljubavnom smislu da, ovako nije. Ja sam slobodan, mogu tako da funkcionišem sa bivšima. Luka, mislim da si ispravan što se tiče vašeg odnosa, mislim da si je zavoleo i da si planirao ozbiljno sa njom. Asmin i ona su trebali da reše za tebe čim su iozašli, dete treba da ima majku i oca. Trebao si da joj kažeš ako to ne može da reši da nećete ni biti zajedno. Nisi mi antipatičan, ništa mi nisi, a ja samo sebe volim najviše. Ona meni dozvoljava da se šalim sa njom, a da mi ne dozvoljava ne bih se ni šalio sa njom - nastavio je Janjuš.

Aneli Ahmić izglasana je od strane takmičara ''Elite 9'' i ona će se zajedno sa Miljanom Kulić i Piksijem boriti za svoj opstanak u Beloj kući.

Luka Vujović došao je do sobe za izolaciju kako bi tražio zagrljaj od Aneli Ahmić, nakon čega je pao dogovor da porazgovaraju o svom odnosu.

Autor: S.Z.