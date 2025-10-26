ĆERKA JOJ IMA SKORO PET GODINA, A NIJE JE VIDELA TRI! Marko Đedović zasukao rukave, pa osuo rafal po majčinstvu Aneli i Site, a onda se osvrnuo na Groficu: LUDA BABA VRAČARA! (VIDEO)

Marko Đedović neretko na društvenim mrežama komentariše aktuelna zbivanja u ''Eliti 9'', a sada je, jasnije nego ikad, dao sud o situaciji koja intrigila gledaoce.

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', gost voditelja Jovana Ilića - Joce novinara, bio je Marko Đedović, koji je poznat po svom britkom jeziku. On je na samom početku razgovora, otkrio kako gle

Kako gledaš na ulazak Aneli Ahmić?

- Jedva sam čekao da uđe u rijaliti. Primirio sam se jedan period na društvenim mrežama, gde sam se i čuo sa njom. Ja sam joj obećao neku vrstu podrške, ali od tog posla nema ništa. Interesovalo me je kako to izgleda kada se neko javno suoči sa tri polna organa koje je zdušno primao. Takođe, veoma me je zanimalo kako će izgledati njen susret sa Neriom. Zaboravila je da mu se javi, ali je to veoma očekivano, jer Situ i Aneli ni ne zanima to kako se ophode prema deci. Tri oca, četvoro dece. Vuci, tamo, vuci ovamo. Najstarije dete čuva decu, a onda govore kako su one brižne i pažljive majke. Nemojte, molim vas. Ako Sita priča da je Nerio loš, ima problematično ponašanje, onda je to rezultat njenog rada. To je pokazatelj da je ona nemajka, veoma jasno. One su nemajke. Što se Aneli tiče. Anelina ćerka ima skoro pet godina, a ona već treću godinu nije pored nje. Dete ostavlja kod lude babe koja se bavi vradžbinama, šok takav da ne može veći. Budi Bog s nama.

Ljudi se pitaju da li joj je, umesto toga što je kupila sebi skupoceni sat, bilo bolje da pare uloži u svoju ćerku. Kako gledaš na to?

- Stvar je u tome da godinama već zarađuje za dete, a kupuje sat koji dosta košta. Od silog novca, kaže da se samo petnaest hiljada oročila na ćerkin raču. Dobro, neka si, ali nije ti onda izgovor da ponovo ulaziš u rijaliti da zaradiš za dete, jer si već pare stavila na njen račun. Sve ono što priča porodica Ahmić, to je takva laž.

Autor: S.Z.