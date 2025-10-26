ZBOG TOG RITUALA JE PREMINUO... Marko Đedović izneo sve dokaze o JEZIVOM obredu koji je sprovodila Sita kako bi zavela muškarca, pa otkrio da je Aneli uradila isto sa Lukom: Katanac se veže i baci na dno...

Od ove priče se ledi krv u žilama!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', gost voditelja Jovana Ilića - Joce novinara, bio je Marko Đedović

Šta je na tebe ostavilo najveći utisak, kada je reč o lažima Aneli i Site?

- Bacanje magija, putem rituala za koji se koristi kazanac. Ja ću ti, Joco pustiti snimak, da vidiš. U prepiskama se jasno vidi da ona traži taj ritual. Ja sam se raspitao šta to znači. Teča od moje prijateljice je preminuo zbog toga. S tim katancem kad se veže, baci se na dno bunara. Njegova partnerka i on nikada nisu zbog toga mogli da dobiju dete. Jasno se vidi datum kada je Sita tražila da se uradi taj obred, a ja sam dodatno istraživao i neke datume, gde se jasno poklapa sve, ko joj je u tom trenutku bio veoma blizak. Kad sve budem objavio, neće im biti dobro. Pritom, momak kojem je to rađeno, Sita objašnjava koliko joj se on nije javljao. Evo, ja pozivam da tuži, pa neka veštaci utvrde da li je ovo istina. Ja ću na sud sa dokaznim materijalom. Ja imam sve to kod sebe.

Nakon toga, Đedović je priložio Instagram priču Aneli Ahmić, na kojoj je sa majkom i tetkom, a uz opis slike je stavila katanac.

- Evo, vidite li da je ona ovde stavila katanac?! Slobodno, ja sad govorim. Neka me tuže ako žele, ja istinu govorim. Imam brojne dokaze za sve.

